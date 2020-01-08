Други Ето как гласуваха журналистите от различните медии за "Футболист на годината" 08 януари 2020 | 16:37 - Обновена 0



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БНТ

Димитър Бошнаков

Футболист №1: 1.

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3.

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник:

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига:

Най-прогресиращ футболист:

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Ивайло Ангелов

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Петър Хубчев

Най-добър вратар:

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Петър Иванов

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Георги Георгиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Росен Станчев

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Тодор Неделев

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Петър Хубчев

Най-добър вратар: Милан Миятович

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Родни Антуи

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Стефан Георгиев

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3.

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Златомир Загорчич

Най-добър вратар: Георги Георгиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



bTV

Владислава Лазарова

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3.

Треньор №1: 1. Ангел Стойков 2.

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник:

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист:

№1 в женския футбол: Лиляна Костова



Флорина Иванова

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Васил Божиков

Треньор №1: 1. Ангел Стойков 2. Стамен Белчев 3. Александър Димитров

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Петър Занев

Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Лиляна Костова



Станимира Атанасова

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3.

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Ангел Стойков 3. Александър Димитров

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Петър Занев

Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Лиляна Костова



Валери Генов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2.

Треньор №1: 1.

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Лиляна Костова



Райна Димитрова

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стамен Белчев 3. Стойчо Младенов

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Даниел Младенов

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Лиляна Костова



Нова телевизия и "Диема Спорт"

Борис Борисов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Мартин Камбуров 3.

Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Илиан Илиев 3. Стамен Белчев

Най-добър вратар: Георги Георгиев

Най-добър защитник: Диниш Алмейда

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Гено Даскалов

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2.

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Георги Славчев

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Георги Илиев

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Борис Мутафчиев

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Кирил Десподов 3. Ивелин Попов

Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Станислав Генчев 3.

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Георги Илиев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Мираслав Арабаджиев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Димитър Илиев 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Петър Хубчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Георги Илиев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Любослав Лозанов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Кирил Десподов 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Петър Хубчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Георги Илиев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист:

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Йоана Гочева

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Тодор Неделев 3. Димитър Илиев

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Тодор Христов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Мартин Камбуров 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Младенов 3. Стамен Белчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Георги Илиев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Канал 3

Кирил Лулев

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2.

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Александър Димитров

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Холмар Ейолфсон

Най-добър полузащитник: Лъчезар Балтанов

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Яница Иванова



Филип Боков

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Георги Илиев

Треньор №1: 1. Ангел Стойков 2. Александър Димитров 3. Петър Хубчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Холмар Ейолфсон

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Кирил Памуклийски

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Станислав Костов 3. Васил Божиков

Треньор №1: 1. Ангел Стойков 2. Стойчо Младенов 3. Александър Димитров

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Холмар Ейолфсон

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Bulgaria On Air

Ваня Симонска

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Кирил Десподов 3. Димитър Илиев

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Георги Илиев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Евандро

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Александър Рангелов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Васил Божиков 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Милан Миятович

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Марселиньо

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Евандро

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Десислава Францова

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Васил Божиков

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Милан Миятович

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Педро Еуженио

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова





ТВ+

Иво Бързаков

Футболист №1: 1. Ивелин Попов 2. Димитър Илиев 3. Георги Илиев

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Родриго Енрике

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Радостин Спасов

Футболист №1: 1. Георги Илиев 2. Димитър Илиев 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Петър Хубчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова



„Тема Спорт“

Желю Станков

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Станислав Костов 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Златомир Загорчич

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Росен Ангелов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Ãåîðãè Èëèåâ

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Виктор Гецов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Васил Божиков

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Стамен Белчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Янаки Димитров

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Èâåëèí Ïîïîâ

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Никола Стефанов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Ивелин Попов 3. Георги Костадинов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Милан Миятович

Най-добър защитник: Кристиян Димитров

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Стивън Езе

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Любомир Изов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Ивелин Попов 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Стамен Белчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Стивън Езе

Най-добър полузащитник: Димитър Иванов

Най-добър нападател: Найджъл Робърта

Най-добър чужденец в Първа лига: Стивън Езе

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова



"Меридиан Мач"

Андрей Андреев

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Станислав Костов

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станислав Генчев 3. Петър Хубчев

Най-добър вратар: Георги Георгиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Хали Тиам

Най-добър нападател: Станислав Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Даниел Наумов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Богомил Русев

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Георги Илиев 3.Васил Божиков

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Илиан Илиев 3. Стамен Белчев

Най-добър вратар: Георги Георгиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Димитър Димитров

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3.Васил Божиков

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Илиан Илиев 3. Стойчо Младенов

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петков



Христо Бонински

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3.Васил Божиков

Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Младенов 3. Стамен Белчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Родриго Енрике

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист:

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Людмил Христов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3.Васил Божиков

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Холмар Ейолфсон

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Ален Ожболт

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Здравко Гюров

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Тодор Неделев

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Стойчо Стоев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Хали Тиам

Най-прогресиращ футболист: Кристиан Добрев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



„24 часа“

Едуард Папазян

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Георги Илиев

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Николай Киров

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Георги Илиев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Ален Ожболт

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Лиляна Костова



Найден Тодоров

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Ивелин Попов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Георги Банов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Георги Костадинов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Стойчо Стоев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Марселиньо

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Лиляна Костова



Константин Ботушаров

Футболист №1: 1. Георги Илиев 2. Антон Недялков 3. Димитър Илиев

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Петър Хубчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Холмар Ейолфсон

Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Лиляна Костова



„Труд“

Боян Бойчев

Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Мартин Камбуров

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стамен Белчев 3. Никола Спасов

Най-добър вратар: Иван Караджов

Най-добър защитник: Петър Занев

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Али Соу

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Владимир Иванов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Страхил Попов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Стамен Белчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Георги Илиев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



„Телеграф“

Иво Цукев

Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Ивелин Попов 3. Димитър Илиев

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Стойчо Стоев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Момчил Лельов

Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Мартин Камбуров

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Ферарио Спасов

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Надежда Кърликова

Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Стойчо Стоев

Най-добър вратар: Милан Миятович

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Николай Спасов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Васил Божиков 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Холмар Ейолфсон

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



"Монитор"

Калин Караиванов

Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Мартин Камбуров

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стамен Белчев 3. Петър Хубчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Стивън Езе

Най-добър полузащитник: Георги Илиев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Евандро

Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Стефан Стефанов

Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Мартин Камбуров

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стамен Белчев 3. Петър Хубчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Стивън Езе

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Али Соу

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов

№1 в женския футбол: Симона Петкова



„Стандарт“

Пламен Вълков

Футболист №1: 1. Ивелин Попов 2. Преслав Боруков 3. Станислав Костов

Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Георги Дерменджиев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Милан Миятович

Най-добър защитник: Живко Миланов

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Станислав Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Милан Миятович

Най-прогресиращ футболист: Преслав Боруков

№1 в женския футбол: -



"Дневник"

Божидар Къртунов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Кристиян Малинов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Александър Димитров

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов

Най-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова



"Сега"

Свилен Кириловски

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Васил Божиков 3. Ивелин Попов

Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Стоев 3. Стойчо Младенов

Най-добър вратар: Душан Перниш

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Вандерсон

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Явор Евтимов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Ивелин Попов 3. Васил Божиков

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илия Груев 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Паулиньо

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Родни Антуи

Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Sportal.bg

Мартин Томанов

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кристиян Малинов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов

Най-добър нападател: Станислав Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Стивън Езе

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Владимир Стоянов

Футболист №1: 1. Ивелин Попов 2. Антон Недялков 2. Димитър Илиев

Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Младенов 3. Стойчо Стоев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Ясен Тошев

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Станислав Иванов

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Стамен Белчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Лиляна Костова



Денислав Денчев

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Ангел Стойков

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Милен Пейчев

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Тодор Неделев

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Холмар Ейолфсон

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Филип Друмчев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Страхил Попов 3. Ивелин Попов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Стамен Белчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Лиляна Костова



Илия Иванов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Младенов 3. Стамен Белчев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Лиляна Костова



Дарик

Стефан Стоянов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Васил Божиков

Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Младенов 3. Илия Груев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Хали Тиам

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Веско Вълчев

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Васил Божиков 3. Димитър Илиев

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Петър Хубчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Сисиньо

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Георги Атанасов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Васил Божиков

Треньор №1: 1. Стойчо Стоев 2. Ангел Стойков 3. Ферарио Спасов

Най-добър вратар: Милан Миятович

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Ралица Караджова

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Васил Божиков 3. Тодор Неделев

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стойчо Стоев 3. Велизар Попов

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Георги Илиев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Дарик - Пловдив

Валери Станков

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Тодор Неделев 3. Димитър Илиев

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Ангел Стойков 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо

Най-прогресиращ футболист:

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова





Dsport.bg

Емил Евтимов

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Васил Божиков

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Ангел Стойков

Най-добър вратар: Милан Миятович

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Лора Николаева

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Мартин Камбуров

Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Младенов 3. Ангел Стойков

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Бойко Димитров

Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Мартин Камбуров

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Ферарио Спасов 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Милан Миятович

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Евандро

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Gong.bg

Бисер Тошев

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Станислав Иванов 3. Димитър Илиев

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Петър Хубчев 3. Стойчо Младенов

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Хали Тиам

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: -



Дориан Делчев

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Джоди Лукоки

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Емануил Тодоров

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Илиан Илиев 3. Стойчо Младенов

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Кристиан Димитров

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: -



Николай Пашкуров

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Станислав Иванов 3. Мартин Минчев

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Петър Хубчев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Али Соу

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Ванеса Викторова



Blitz.bg

Румен Илиев

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Кирил Десподов 3. Георги Миланов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Александър Димитров 3. Петър Хубчев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Иван Турицов

Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов

№1 в женския футбол: -



Пламен Славов

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Станислав Иванов 3. Георги Миланов

Треньор №1: 1. Александър Димитров 2. Петър Хубчев 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Георги Терзиев

Най-добър полузащитник: Бирсент Карагарен

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Даниел Наумов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Веселин Русинов

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Кирил Десподов 3. Георги Миланов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Александър Димитров 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Холмар Ейолфсон

Най-добър полузащитник: Георги Илиев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Евандро

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Dir.bg

Динко Гоцев

Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Тодор Неделев

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стамен Белчев 3. Златомир Загорчич

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Стивън Езе

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Венислав Кирилов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Васил Божиков 3. Ивелин Попов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Ангел Стойков

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Хали Тиам

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Topsport.bg

Ангел Домусчиев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Антон Недялков 3. Димитър Илиев

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Евандро

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Ивайло Димитров

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Ивелин Попов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Петър Хубчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Холмар Ейолфсон

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



БТА

Атанас Василев

Футболист №1: 1. Георги Костадинов 2. Васил Божиков 3. Димитър Илиев

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стамен Белчев 3. Стойчо Младенов

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Георги Илиев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Джоди Лукоки

Най-прогресиращ футболист: Преслав Боруков

№1 в женския футбол: Лиляна Костова



Боян Денчев

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Георги Костадинов 3. Васил Божиков

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стамен Белчев 3. Петър Хубчев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Раул Албентоса

Най-добър полузащитник: Георги Илиев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Ален Ожболт

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Лиляна Костова



Димитър Вельов

Футболист №1: 1. Георги Костадинов 2. Васил Божиков 3. Камен Хаджиев

Треньор №1: 1. Ангел Стойков 2. Петър Хубчев 3. Александър Димитров

Най-добър вратар: Георги Георгиев

Най-добър защитник: Живко Миланов

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Найджъл Робърта

Най-добър чужденец в Първа лига: Ибрахима Конте

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Лиляна Костова



Мирослав Димитров

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Васил Божиков 3. Божидар Краев

Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Станислав Генчев 3. Стойчо Младенов

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Козмин Моци

Най-добър полузащитник: Георги Илиев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Лиляна Костова



БНР

Борислав Нинов

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Ивелин Попов

Треньор №1: 1. Ангел Стойков 2. Стойчо Младенов 3. Илия Груев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Анисе

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Христо Денев

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Кирил Десподов 3. Ивелин Попов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илия Груев 3. Петър Хубчев

Най-добър вратар: Георги Георгиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Евандро

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



БНР-Варна

Румен Генов

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2.

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Петър Хубчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Васил Панайотов

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Джоди Лукоки

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Симона Петкова



"Еврофутбол"

Ивайло Стоименов

Футболист №1: 1. Тодор Неделев 2. Димитър Илиев 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Илиан Илиев 3. Ферарио Спасов

Най-добър вратар: Милан Миятович

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Стоян Кукуванов

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Тодор Неделев

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова



"Дума"

Марин Милашки

Футболист №1: 1. Ивелин Попов 2. Тодор Неделев 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Петър Хубчев 3. Стойчо Младенов

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Ивана Найденова



Владимир Николов

Футболист №1: 1. Ивелин Попов 2. Мартин Камбуров 3. Георги Илиев

Треньор №1: 1. Георги Дерменджиев 2. Петър Хубчев 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Николай Бодуров

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Родни Антуи

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Лиляна Костова



"Българска армия"

Александър Гигов

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Божидар Краев

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Петър Хубчев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов

Най-добър нападател: Станислав Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



"България днес"

Елица Младенова

Футболист №1: 1. Пламен Илиев 2. Антон Недялков 3. Георги Илиев

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Петър Хубчев 3. Стамен Белчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Холмар Ейолфсон

Най-добър полузащитник: Георги Илиев

Най-добър нападател: Станислав Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



"Марица"

Дончо Донев

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Георги Илиев 3. Ивелин Попов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стойчо Стоев 3. Александър Димитров

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Георги Илиев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Симона Петкова



24chasa.bg

Любомир Серафимов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Ивелин Попов 3. Кирил Десподов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист:

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Bgfootball.com

Емилиян Онуфриев

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Антон Недялков 3. Тодор Неделев

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Ферарио Спасов 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Витаутас Черниаускас

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Евандро

Най-добър чужденец в Първа лига: Евандро

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Клуб Z

Валентин Маринов

Футболист №1: 1. Ивелин Попов 2. Кирил Десподов 3. Георги Костадинов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Петър Хубчев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Марселиньо

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Лиляна Костова



На свободна практика

Румен Пайташев

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Тодор Неделев

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Димитър Илиев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Георги Атанасов

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Георги Илиев 3. Кристиян Малинов

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Николай Киров 3. Златомир Загорчич

Най-добър вратар: Георги Петков

Най-добър защитник: Петър Занев

Най-добър полузащитник: Георги Илиев

Най-добър нападател: Мартин Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Ален Ожболт

Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Иво Тонков

Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Димитър Илиев 3. Васил Божиков

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стамен Белчев 3. Ферарио Спасов

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Раул Албентоса

Най-добър полузащитник: Георги Илиев

Най-добър нападател: Евандро

Най-добър чужденец в Първа лига: Евандро

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Теодор Борисов

Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Георги Илиев

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Мартин Луков

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Марселиньо

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Родни Антуи

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



Gol.bg

Веселин Коларов

Футболист №1: 1. Страхил Попов 2. Васил Божиков 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Милан Миятович

Най-добър защитник: Холмар Ейолфсон

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Евандро

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



TribunaPlovdiv.bg

Цветан Инджов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Тодор Неделев 3. Георги Илиев

Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Ферарио Спасов 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Диниш Алмейда

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Ален Ожболт

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Øîïîâ

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



В. "Борба"

Петко Павлов

Футболист №1: 1. Тодор Неделев 2. Антон Недялков 3. Ивелин Попов

Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Младенов 3. Красимир Балъков

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



ФотоБългария

Борис Мутафчиев

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Кирил Десподов 3. Пламен Илиев

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стамен Белчев 3. Милен Радуканов

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Симона Петкова



Пресклуб "България"

Валентин Добчев

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Тодор Неделев 3. Ивелин Попов

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Петър Хубчев 3. Стойчо Младенов

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Георги Илиев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Родни Антуи

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: -



Радио Пловдив

Йордан Данчев

Футболист №1: 1. Тодор Неделев 2. Димитър Илиев 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Георги Дерменджиев 2. Станислав Генчев 3. Ферарио Спасов

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Шопов

№1 в женския футбол: Цветана Манчева



Списание „Спринт“

Николай Кръстев

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Тодор Неделев 3. Божидар Краев

Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Петър Хубчев 3. Станислав Генчев

Най-добър вратар: Георги Георгиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Паулиньо

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Тиаго Родригес

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: -



Ростислав Русев

Футболист №1: 1. Ивелин Попов 2. Кирил Десподов 3. Божидар Краев

Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Станислав Генчев 3. Петър Хубчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Хали Тиам

Най-добър нападател: Найджъл Робърта

Най-добър чужденец в Първа лига: Хали Тиам

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: -



“Вяра“

Ташко Сульотов

Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Тодор Неделев

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Стамен Белчев

Най-добър вратар: Пламен Илиев

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



„Уикенд“

Станил Йотов

Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Тодор Неделев

Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Ангел Стойков

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Тодор Неделев

Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова



„Земя“

Гаврил Гаврилов

Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивелин Попов 3. Антон Недялков

Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стамен Белчев 3. Илиан Илиев

Най-добър вратар: Густаво Бусато

Най-добър защитник: Антон Недялков

Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов

Най-добър нападател: Димитър Илиев

Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу

Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов

№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова









Българската асоциация на спортните журналисти предоставя на вашето внимание пълния вот на журналистите в 59-ата анкета „Футболист на годината“, организирана в партньорство с „Дакс Медия“ и БФС.Димитър БошнаковФутболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Васил БожиковТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Петър Хубчев Най-добър вратар: Мартин ЛуковНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Тодор Неделев Най-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов №1 в женския футбол: Евдокия ПопадиноваИвайло АнгеловФутболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кирил ДесподовТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Петър ХубчевНай-добър вратар: Пламен Илиев Най-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Тодор НеделевНай-добър нападател: Клаудиу КешерюНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Евдокия ПопадиноваПетър ИвановФутболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кирил ДесподовТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Станислав ГенчевНай-добър вратар: Георги ГеоргиевНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Тодор НеделевНай-добър нападател: Клаудиу КешерюНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Евдокия ПопадиноваРосен СтанчевФутболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Тодор НеделевТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Петър ХубчевНай-добър вратар: Милан МиятовичНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Тодор НеделевНай-добър нападател: Клаудиу КешерюНай-добър чужденец в Първа лига: Родни АнтуиНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Симона ПетковаСтефан ГеоргиевФутболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кристиян Малинов Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Златомир ЗагорчичНай-добър вратар: Георги ГеоргиевНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Тодор НеделевНай-добър нападател: Клаудиу КешерюНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Евдокия ПопадиноваВладислава ЛазароваФутболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Ивелин Попов Треньор №1: 1. Ангел Стойков 2. Стамен Белчев 3. Стойчо МладеновНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Бирсент Карагарен Най-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Мартин Минчев №1 в женския футбол: Лиляна КостоваФлорина ИвановаФутболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Васил БожиковТреньор №1: 1. Ангел Стойков 2. Стамен Белчев 3. Александър ДимитровНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Петър ЗаневНай-добър полузащитник: Кристиян МалиновНай-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Лиляна КостоваСтанимира АтанасоваФутболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Мартин Камбуров Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Ангел Стойков 3. Александър ДимитровНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Петър ЗаневНай-добър полузащитник: Кристиян МалиновНай-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Мартин Минчев№1 в женския футбол: Лиляна КостоваВалери ГеновФутболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Георги Костадинов 3. Антон НедялковТреньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стамен Белчев 3. Стойчо МладеновНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Кристиян МалиновНай-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Лиляна КостоваРайна ДимитроваФутболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Кирил ДесподовТреньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стамен Белчев 3. Стойчо МладеновНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Даниел МладеновНай-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Лиляна КостоваБорис БорисовФутболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Мартин Камбуров 3. Георги Илиев Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Илиан Илиев 3. Стамен БелчевНай-добър вратар: Георги ГеоргиевНай-добър защитник: Диниш АлмейдаНай-добър полузащитник: Тодор НеделевНай-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Мартин Минчев№1 в женския футбол: Евдокия ПопадиноваГено ДаскаловФутболист №1: 1. Антон Недялков 2. Живко Миланов 3. Тодор НеделевТреньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Петър Хубчев 3. Илиан ИлиевНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Тодор НеделевНай-добър нападател: Клаудиу КешерюНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Симона ПетковаГеорги СлавчевФутболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Георги ИлиевТреньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Илиан ИлиевНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Тодор НеделевНай-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Евдокия ПопадиноваБорис МутафчиевФутболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Кирил Десподов 3. Ивелин ПоповТреньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Станислав Генчев 3. Ферарио Спасов Най-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Георги ИлиевНай-добър нападател: Клаудиу КешерюНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Симона ПетковаМираслав АрабаджиевФутболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Димитър Илиев 3. Антон НедялковТреньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Петър ХубчевНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Георги ИлиевНай-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Евдокия ПопадиноваЛюбослав ЛозановФутболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Кирил Десподов 3. Антон НедялковТреньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Петър ХубчевНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Георги ИлиевНай-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Валентин Антов №1 в женския футбол: Евдокия ПопадиноваЙоана ГочеваФутболист №1: 1. Антон Недялков 2. Тодор Неделев 3. Димитър ИлиевТреньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Петър Хубчев 3. Илиан ИлиевНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Тодор НеделевНай-добър нападател: Мартин КамбуровНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Валентин Антов№1 в женския футбол: Евдокия ПопадиноваТодор ХристовФутболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Мартин Камбуров 3. Антон НедялковТреньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Младенов 3. Стамен БелчевНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Георги ИлиевНай-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Симона ПетковаКирил ЛулевФутболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Станислав Костов 3. Антон НедялковТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Александър ДимитровНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Холмар ЕйолфсонНай-добър полузащитник: Лъчезар БалтановНай-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Яница ИвановаФилип БоковФутболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Георги ИлиевТреньор №1: 1. Ангел Стойков 2. Александър Димитров 3. Петър ХубчевНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Кристиян МалиновНай-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: Холмар ЕйолфсонНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Евдокия ПопадиноваКирил ПамуклийскиФутболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Станислав Костов 3. Васил БожиковТреньор №1: 1. Ангел Стойков 2. Стойчо Младенов 3. Александър ДимитровНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Холмар ЕйолфсонНай-добър полузащитник: Тодор НеделевНай-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Симона ПетковаВаня СимонскаФутболист №1: 1. Антон Недялков 2. Кирил Десподов 3. Димитър ИлиевТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Илиан ИлиевНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Георги ИлиевНай-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: ЕвандроНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Евдокия ПопадиноваАлександър РангеловФутболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Васил Божиков 3. Антон НедялковТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан ИлиевНай-добър вратар: Милан МиятовичНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: МарселиньоНай-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: ЕвандроНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Евдокия ПопадиноваДесислава ФранцоваФутболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Васил БожиковТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан ИлиевНай-добър вратар: Милан МиятовичНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Тодор НеделевНай-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: Педро ЕужениоНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Евдокия ПопадиноваИво БързаковФутболист №1: 1. Ивелин Попов 2. Димитър Илиев 3. Георги ИлиевТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Илиан ИлиевНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Димитър ИлиевНай-добър нападател: Мартин КамбуровНай-добър чужденец в Първа лига: Родриго ЕнрикеНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Евдокия ПопадиноваРадостин СпасовФутболист №1: 1. Георги Илиев 2. Димитър Илиев 3. Антон НедялковТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Петър ХубчевНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Димитър ИлиевНай-добър нападател: Клаудиу КешерюНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Симона ПетковаЖелю СтанковФутболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Станислав Костов 3. Антон НедялковТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Златомир ЗагорчичНай-добър вратар: Мартин ЛуковНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Димитър ИлиевНай-добър нападател: Мартин КамбуровНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Симона ПетковаРосен АнгеловФутболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Ãåîðãè ÈëèåâТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан ИлиевНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Димитър ИлиевНай-добър нападател: Мартин КамбуровНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Симона ПетковаВиктор ГецовФутболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Васил БожиковТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Стамен БелчевНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Димитър ИлиевНай-добър нападател: Мартин КамбуровНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Симона ПетковаЯнаки ДимитровФутболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Èâåëèí ÏîïîâТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан ИлиевНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Димитър ИлиевНай-добър нападател: Клаудиу КешерюНай-добър чужденец в Първа лига: МарселиньоНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Симона ПетковаНикола СтефановФутболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Ивелин Попов 3. Георги КостадиновТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан ИлиевНай-добър вратар: Милан МиятовичНай-добър защитник: Кристиян ДимитровНай-добър полузащитник: Димитър ИлиевНай-добър нападател: Мартин КамбуровНай-добър чужденец в Първа лига: Стивън ЕзеНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Симона ПетковаЛюбомир ИзовФутболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Ивелин Попов 3. Антон НедялковТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Стамен БелчевНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Стивън ЕзеНай-добър полузащитник: Димитър ИвановНай-добър нападател: Найджъл РобъртаНай-добър чужденец в Първа лига: Стивън ЕзеНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Симона ПетковаАндрей АндреевФутболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Станислав КостовТреньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станислав Генчев 3. Петър ХубчевНай-добър вратар: Георги ГеоргиевНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Хали ТиамНай-добър нападател: Станислав КостовНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Даниел Наумов№1 в женския футбол: Евдокия ПопадиноваБогомил РусевФутболист №1: 1. Антон Недялков 2. Георги Илиев 3.Васил БожиковТреньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Илиан Илиев 3. Стамен БелчевНай-добър вратар: Георги ГеоргиевНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Тодор НеделевНай-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Евдокия ПопадиноваДимитър ДимитровФутболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3.Васил БожиковТреньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Илиан Илиев 3. Стойчо МладеновНай-добър вратар: Мартин ЛуковНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Тодор НеделевНай-добър нападател: Клаудиу КешерюНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Симона ПетковХристо БонинскиФутболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3.Васил БожиковТреньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Младенов 3. Стамен БелчевНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Родриго ЕнрикеНай-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Виктор Попов №1 в женския футбол: Евдокия ПопадиноваЛюдмил ХристовФутболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3.Васил БожиковТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Станислав ГенчевНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Холмар ЕйолфсонНай-добър полузащитник: Тодор НеделевНай-добър нападател: Ален ОжболтНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Евдокия ПопадиноваЗдравко ГюровФутболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Тодор НеделевТреньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Стойчо СтоевНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Тодор НеделевНай-добър нападател: Мартин КамбуровНай-добър чужденец в Първа лига: Хали ТиамНай-прогресиращ футболист: Кристиан Добрев№1 в женския футбол: Евдокия ПопадиноваЕдуард ПапазянФутболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Георги ИлиевТреньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Николай КировНай-добър вратар: Мартин ЛуковНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Георги ИлиевНай-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: Ален ОжболтНай-прогресиращ футболист: Мартин Минчев№1 в женския футбол: Лиляна КостоваНайден ТодоровФутболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Ивелин ПоповТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Станислав ГенчевНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Димитър ИлиевНай-добър нападател: Клаудиу КешерюНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Симона ПетковаГеорги БановФутболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Георги КостадиновТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Стойчо СтоевНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: МарселиньоНай-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: МарселиньоНай-прогресиращ футболист: Мартин Минчев№1 в женския футбол: Лиляна КостоваКонстантин БотушаровФутболист №1: 1. Георги Илиев 2. Антон Недялков 3. Димитър ИлиевТреньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Петър ХубчевНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Холмар ЕйолфсонНай-добър полузащитник: Кристиян МалиновНай-добър нападател: Мартин КамбуровНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Лиляна КостоваБоян БойчевФутболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Мартин КамбуровТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стамен Белчев 3. Никола СпасовНай-добър вратар: Иван КараджовНай-добър защитник: Петър ЗаневНай-добър полузащитник: Димитър ИлиевНай-добър нападател: Али СоуНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Валентин Антов№1 в женския футбол: Симона ПетковаВладимир ИвановФутболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Страхил ПоповТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. 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Петър ХубчевНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Стивън ЕзеНай-добър полузащитник: Димитър ИлиевНай-добър нападател: Али СоуНай-добър чужденец в Първа лига: Али СоуНай-прогресиращ футболист: Валентин Антов№1 в женския футбол: Симона ПетковаПламен ВълковФутболист №1: 1. Ивелин Попов 2. Преслав Боруков 3. Станислав КостовТреньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Георги Дерменджиев 3. Илиан ИлиевНай-добър вратар: Милан МиятовичНай-добър защитник: Живко МилановНай-добър полузащитник: Тодор НеделевНай-добър нападател: Станислав КостовНай-добър чужденец в Първа лига: Милан МиятовичНай-прогресиращ футболист: Преслав Боруков№1 в женския футбол: -Божидар КъртуновФутболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Кристиян МалиновТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Александър ДимитровНай-добър вратар: Мартин ЛуковНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Кристиян МалиновНай-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Симона ПетковаСвилен КириловскиФутболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Васил Божиков 3. Ивелин ПоповТреньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Стоев 3. Стойчо МладеновНай-добър вратар: Душан ПернишНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: ВандерсонНай-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Евдокия ПопадиноваЯвор ЕвтимовФутболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Ивелин Попов 3. Васил БожиковТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илия Груев 3. Станислав ГенчевНай-добър вратар: Мартин ЛуковНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: ПаулиньоНай-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: Родни АнтуиНай-прогресиращ футболист: Валентин Антов№1 в женския футбол: Евдокия ПопадиноваМартин ТомановФутболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кристиян МалиновТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Станислав ГенчевНай-добър вратар: Мартин ЛуковНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Кристиян МалиновНай-добър нападател: Станислав КостовНай-добър чужденец в Първа лига: Стивън ЕзеНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Симона ПетковаВладимир СтояновФутболист №1: 1. Ивелин Попов 2. Антон Недялков 2. Димитър ИлиевТреньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Младенов 3. 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Илия ГруевНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Хали ТиамНай-добър нападател: Клаудиу КешерюНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Евдокия ПопадиноваВеско ВълчевФутболист №1: 1. Антон Недялков 2. Васил Божиков 3. Димитър ИлиевТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Петър ХубчевНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Тодор НеделевНай-добър нападател: Клаудиу КешерюНай-добър чужденец в Първа лига: СисиньоНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Евдокия ПопадиноваГеорги АтанасовФутболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Васил БожиковТреньор №1: 1. Стойчо Стоев 2. Ангел Стойков 3. Ферарио СпасовНай-добър вратар: Милан МиятовичНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Тодор НеделевНай-добър нападател: Клаудиу КешерюНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Симона ПетковаРалица КараджоваФутболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Васил Божиков 3. Тодор НеделевТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стойчо Стоев 3. Велизар ПоповНай-добър вратар: Мартин ЛуковНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Георги ИлиевНай-добър нападател: Мартин КамбуровНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Симона ПетковаВалери СтанковФутболист №1: 1. Антон Недялков 2. Тодор Неделев 3. Димитър ИлиевТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Ангел Стойков 3. Станислав ГенчевНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Тодор НеделевНай-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: МарселиньоНай-прогресиращ футболист: Станислав Шопов №1 в женския футбол: Евдокия ПопадиноваЕмил ЕвтимовФутболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Васил БожиковТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Ангел СтойковНай-добър вратар: Милан МиятовичНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Тодор НеделевНай-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Евдокия ПопадиноваЛора НиколаеваФутболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Мартин КамбуровТреньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Младенов 3. Ангел СтойковНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Тодор НеделевНай-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Симона ПетковаБойко ДимитровФутболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Мартин КамбуровТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Ферарио Спасов 3. Станислав ГенчевНай-добър вратар: Милан МиятовичНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Тодор НеделевНай-добър нападател: Мартин КамбуровНай-добър чужденец в Първа лига: ЕвандроНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Евдокия ПопадиноваБисер ТошевФутболист №1: 1. Антон Недялков 2. Станислав Иванов 3. Димитър ИлиевТреньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Петър Хубчев 3. Стойчо МладеновНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Тодор НеделевНай-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: Хали ТиамНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: -Дориан ДелчевФутболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кирил ДесподовТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан ИлиевНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Тодор НеделевНай-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: Джоди ЛукокиНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Симона ПетковаЕмануил ТодоровФутболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кирил ДесподовТреньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Илиан Илиев 3. Стойчо МладеновНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Кристиан ДимитровНай-добър полузащитник: Тодор НеделевНай-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: -Николай ПашкуровФутболист №1: 1. Антон Недялков 2. Станислав Иванов 3. Мартин МинчевТреньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Петър ХубчевНай-добър вратар: Густаво БусатоНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Тодор НеделевНай-добър нападател: Али СоуНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Мартин Минчев№1 в женския футбол: Ванеса ВиктороваРумен ИлиевФутболист №1: 1. Антон Недялков 2. Кирил Десподов 3. Георги МилановТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Александър Димитров 3. Петър ХубчевНай-добър вратар: Мартин ЛуковНай-добър защитник: Иван ТурицовНай-добър полузащитник: Кристиян МалиновНай-добър нападател: Мартин КамбуровНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Валентин Антов№1 в женския футбол: -Пламен СлавовФутболист №1: 1. Антон Недялков 2. Станислав Иванов 3. Георги МилановТреньор №1: 1. Александър Димитров 2. Петър Хубчев 3. Станислав ГенчевНай-добър вратар: Мартин ЛуковНай-добър защитник: Георги ТерзиевНай-добър полузащитник: Бирсент КарагаренНай-добър нападател: Клаудиу КешерюНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Даниел Наумов№1 в женския футбол: Евдокия ПопадиноваВеселин РусиновФутболист №1: 1. Антон Недялков 2. Кирил Десподов 3. Георги МилановТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Александър Димитров 3. Станислав ГенчевНай-добър вратар: Мартин ЛуковНай-добър защитник: Холмар ЕйолфсонНай-добър полузащитник: Георги ИлиевНай-добър нападател: Мартин КамбуровНай-добър чужденец в Първа лига: ЕвандроНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Симона ПетковаДинко ГоцевФутболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Тодор НеделевТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стамен Белчев 3. Златомир ЗагорчичНай-добър вратар: Мартин ЛуковНай-добър защитник: Стивън ЕзеНай-добър полузащитник: Тодор НеделевНай-добър нападател: Клаудиу КешерюНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Евдокия ПопадиноваВенислав КириловФутболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Васил Божиков 3. Ивелин ПоповТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Ангел СтойковНай-добър вратар: Мартин ЛуковНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Хали ТиамНай-добър нападател: Клаудиу КешерюНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Евдокия ПопадиноваАнгел ДомусчиевФутболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Антон Недялков 3. Димитър ИлиевТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан ИлиевНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Тодор НеделевНай-добър нападател: Клаудиу КешерюНай-добър чужденец в Първа лига: ЕвандроНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Евдокия ПопадиноваИвайло ДимитровФутболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Ивелин ПоповТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Петър ХубчевНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Тодор НеделевНай-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: Холмар ЕйолфсонНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Евдокия ПопадиноваАтанас ВасилевФутболист №1: 1. Георги Костадинов 2. Васил Божиков 3. Димитър ИлиевТреньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стамен Белчев 3. Стойчо МладеновНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Георги ИлиевНай-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: Джоди ЛукокиНай-прогресиращ футболист: Преслав Боруков№1 в женския футбол: Лиляна КостоваБоян ДенчевФутболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Георги Костадинов 3. Васил БожиковТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стамен Белчев 3. Петър ХубчевНай-добър вратар: Густаво БусатоНай-добър защитник: Раул АлбентосаНай-добър полузащитник: Георги ИлиевНай-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: Ален ОжболтНай-прогресиращ футболист: Мартин Минчев№1 в женския футбол: Лиляна КостоваДимитър ВельовФутболист №1: 1. Георги Костадинов 2. Васил Божиков 3. Камен ХаджиевТреньор №1: 1. Ангел Стойков 2. Петър Хубчев 3. Александър ДимитровНай-добър вратар: Георги ГеоргиевНай-добър защитник: Живко МилановНай-добър полузащитник: Димитър ИлиевНай-добър нападател: Найджъл РобъртаНай-добър чужденец в Първа лига: Ибрахима КонтеНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Лиляна КостоваМирослав ДимитровФутболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Васил Божиков 3. Божидар КраевТреньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Станислав Генчев 3. Стойчо МладеновНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Козмин МоциНай-добър полузащитник: Георги ИлиевНай-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Мартин Минчев№1 в женския футбол: Лиляна КостоваБорислав НиновФутболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Ивелин ПоповТреньор №1: 1. Ангел Стойков 2. Стойчо Младенов 3. Илия ГруевНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: АнисеНай-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Евдокия ПопадиноваХристо ДеневФутболист №1: 1. Антон Недялков 2. Кирил Десподов 3. Ивелин ПоповТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илия Груев 3. Петър ХубчевНай-добър вратар: Георги ГеоргиевНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Тодор НеделевНай-добър нападател: ЕвандроНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Евдокия ПопадиноваРумен ГеновФутболист №1: 1. Антон Недялков 2. Васил Панайотов 3. Димитър ИлиевТреньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Петър ХубчевНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Васил ПанайотовНай-добър нападател: Мартин КамбуровНай-добър чужденец в Първа лига: Джоди ЛукокиНай-прогресиращ футболист: Мартин Минчев№1 в женския футбол: Симона ПетковаИвайло СтоименовФутболист №1: 1. Тодор Неделев 2. Димитър Илиев 3. Антон НедялковТреньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Илиан Илиев 3. Ферарио СпасовНай-добър вратар: Милан МиятовичНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Димитър ИлиевНай-добър нападател: Клаудиу КешерюНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Симона ПетковаСтоян КукувановФутболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Тодор НеделевТреньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Петър Хубчев 3. Илиан ИлиевНай-добър вратар: Мартин ЛуковНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Димитър ИлиевНай-добър нападател: Клаудиу КешерюНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Симона ПетковаМарин МилашкиФутболист №1: 1. Ивелин Попов 2. Тодор Неделев 3. Антон НедялковТреньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Петър Хубчев 3. Стойчо МладеновНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Тодор НеделевНай-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Мартин Минчев№1 в женския футбол: Ивана НайденоваВладимир НиколовФутболист №1: 1. Ивелин Попов 2. Мартин Камбуров 3. Георги ИлиевТреньор №1: 1. Георги Дерменджиев 2. Петър Хубчев 3. Станислав ГенчевНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Николай БодуровНай-добър полузащитник: Тодор НеделевНай-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: Родни АнтуиНай-прогресиращ футболист: Мартин Минчев№1 в женския футбол: Лиляна КостоваАлександър ГиговФутболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Божидар КраевТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Петър ХубчевНай-добър вратар: Мартин ЛуковНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Кристиян МалиновНай-добър нападател: Станислав КостовНай-добър чужденец в Първа лига: МарселиньоНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Евдокия ПопадиноваЕлица МладеноваФутболист №1: 1. Пламен Илиев 2. Антон Недялков 3. Георги ИлиевТреньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Петър Хубчев 3. Стамен БелчевНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Холмар ЕйолфсонНай-добър полузащитник: Георги ИлиевНай-добър нападател: Станислав КостовНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Евдокия ПопадиноваДончо ДоневФутболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Георги Илиев 3. Ивелин ПоповТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стойчо Стоев 3. Александър ДимитровНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Георги ИлиевНай-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: МарселиньоНай-прогресиращ футболист: Мартин Минчев№1 в женския футбол: Симона ПетковаЛюбомир СерафимовФутболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Ивелин Попов 3. Кирил ДесподовТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан ИлиевНай-добър вратар: Густаво БусатоНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Димитър ИлиевНай-добър нападател: Мартин КамбуровНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Доминик Янков №1 в женския футбол: Евдокия ПопадиноваЕмилиян ОнуфриевФутболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Антон Недялков 3. Тодор НеделевТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Ферарио Спасов 3. Станислав ГенчевНай-добър вратар: Витаутас ЧерниаускасНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Тодор НеделевНай-добър нападател: ЕвандроНай-добър чужденец в Първа лига: ЕвандроНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Евдокия ПопадиноваВалентин МариновФутболист №1: 1. Ивелин Попов 2. Кирил Десподов 3. Георги КостадиновТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Петър ХубчевНай-добър вратар: Мартин ЛуковНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: МарселиньоНай-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Мартин Минчев№1 в женския футбол: Лиляна КостоваРумен ПайташевФутболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Тодор НеделевТреньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Петър Хубчев 3. Илиан ИлиевНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: Димитър ИлиевНай-добър нападател: Клаудиу КешерюНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Симона ПетковаГеорги АтанасовФутболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Георги Илиев 3. Кристиян МалиновТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Николай Киров 3. Златомир ЗагорчичНай-добър вратар: Георги ПетковНай-добър защитник: Петър ЗаневНай-добър полузащитник: Георги ИлиевНай-добър нападател: Мартин КамбуровНай-добър чужденец в Първа лига: Ален ОжболтНай-прогресиращ футболист: Валентин Антов№1 в женския футбол: Симона ПетковаИво ТонковФутболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Димитър Илиев 3. Васил БожиковТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стамен Белчев 3. Ферарио СпасовНай-добър вратар: Густаво БусатоНай-добър защитник: Раул АлбентосаНай-добър полузащитник: Георги ИлиевНай-добър нападател: ЕвандроНай-добър чужденец в Първа лига: ЕвандроНай-прогресиращ футболист: Мартин Минчев№1 в женския футбол: Симона ПетковаТеодор БорисовФутболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Георги ИлиевТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Илиан ИлиевНай-добър вратар: Мартин ЛуковНай-добър защитник: Антон НедялковНай-добър полузащитник: МарселиньоНай-добър нападател: Клаудиу КешерюНай-добър чужденец в Първа лига: Родни АнтуиНай-прогресиращ футболист: Мартин Минчев№1 в женския футбол: Евдокия ПопадиноваВеселин КоларовФутболист №1: 1. Страхил Попов 2. Васил Божиков 3. Антон НедялковТреньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан ИлиевНай-добър вратар: Милан МиятовичНай-добър защитник: Холмар ЕйолфсонНай-добър полузащитник: Тодор НеделевНай-добър нападател: Клаудиу КешерюНай-добър чужденец в Първа лига: ЕвандроНай-прогресиращ футболист: Станислав Иванов№1 в женския футбол: Евдокия ПопадиноваЦветан ИнджовФутболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Тодор Неделев 3. Георги ИлиевТреньор №1: 1. Николай Киров 2. Ферарио Спасов 3. Илиан ИлиевНай-добър вратар: Пламен ИлиевНай-добър защитник: Диниш АлмейдаНай-добър полузащитник: Тодор НеделевНай-добър нападател: Ален ОжболтНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу КешерюНай-прогресиращ футболист: Станислав Øîïîâ№1 в женския футбол: Евдокия ПопадиноваПетко ПавловФутболист №1: 1. Тодор Неделев 2. Антон Недялков 3. Ивелин ПоповТреньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Младенов 3. 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