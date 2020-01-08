Ето как гласуваха журналистите от различните медии за "Футболист на годината"

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Други
Българската асоциация на спортните журналисти предоставя на вашето внимание пълния вот на журналистите в 59-ата анкета „Футболист на годината“, организирана в партньорство с „Дакс Медия“ и БФС.
БНТ
Димитър Бошнаков
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Васил Божиков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Ивайло Ангелов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Петър Иванов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Георги Георгиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Росен Станчев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Тодор Неделев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Милан Миятович
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Родни Антуи
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Стефан Георгиев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кристиян Малинов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Златомир Загорчич
Най-добър вратар: Георги Георгиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
bTV
Владислава Лазарова
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Ивелин Попов
Треньор №1: 1. Ангел Стойков 2. Стамен Белчев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Бирсент Карагарен
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Лиляна Костова
Флорина Иванова
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Васил Божиков
Треньор №1: 1. Ангел Стойков 2. Стамен Белчев 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Петър Занев
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Лиляна Костова
Станимира Атанасова
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Ангел Стойков 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Петър Занев
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Лиляна Костова
Валери Генов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Георги Костадинов 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стамен Белчев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Лиляна Костова
Райна Димитрова
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стамен Белчев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Даниел Младенов
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Лиляна Костова
Нова телевизия и "Диема Спорт"
Борис Борисов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Мартин Камбуров 3. Георги Илиев
Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Илиан Илиев 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Георги Георгиев
Най-добър защитник: Диниш Алмейда
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Гено Даскалов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Живко Миланов 3. Тодор Неделев
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Георги Славчев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Георги Илиев
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Борис Мутафчиев
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Кирил Десподов 3. Ивелин Попов
Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Станислав Генчев 3. Ферарио Спасов
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Мираслав Арабаджиев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Димитър Илиев 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Любослав Лозанов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Кирил Десподов 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Йоана Гочева
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Тодор Неделев 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Тодор Христов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Мартин Камбуров 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Младенов 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Канал 3
Кирил Лулев
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Станислав Костов 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Холмар Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Лъчезар Балтанов
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Яница Иванова
Филип Боков
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Георги Илиев
Треньор №1: 1. Ангел Стойков 2. Александър Димитров 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Холмар Ейолфсон
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Кирил Памуклийски
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Станислав Костов 3. Васил Божиков
Треньор №1: 1. Ангел Стойков 2. Стойчо Младенов 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Холмар Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Bulgaria On Air
Ваня Симонска
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Кирил Десподов 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Евандро
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Александър Рангелов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Васил Божиков 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Милан Миятович
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Марселиньо
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Евандро
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Десислава Францова
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Васил Божиков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Милан Миятович
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Педро Еуженио
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
ТВ+
Иво Бързаков
Футболист №1: 1. Ивелин Попов 2. Димитър Илиев 3. Георги Илиев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Родриго Енрике
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Радостин Спасов
Футболист №1: 1. Георги Илиев 2. Димитър Илиев 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
„Тема Спорт“
Желю Станков
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Станислав Костов 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Златомир Загорчич
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Росен Ангелов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Ãåîðãè Èëèåâ
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Виктор Гецов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Васил Божиков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Янаки Димитров
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Èâåëèí Ïîïîâ
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Никола Стефанов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Ивелин Попов 3. Георги Костадинов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Милан Миятович
Най-добър защитник: Кристиян Димитров
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Стивън Езе
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Любомир Изов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Ивелин Попов 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Стивън Езе
Най-добър полузащитник: Димитър Иванов
Най-добър нападател: Найджъл Робърта
Най-добър чужденец в Първа лига: Стивън Езе
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
"Меридиан Мач"
Андрей Андреев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Станислав Костов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станислав Генчев 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Георги Георгиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Хали Тиам
Най-добър нападател: Станислав Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Даниел Наумов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Богомил Русев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Георги Илиев 3.Васил Божиков
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Илиан Илиев 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Георги Георгиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Димитър Димитров
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3.Васил Божиков
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Илиан Илиев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петков
Христо Бонински
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3.Васил Божиков
Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Младенов 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Родриго Енрике
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Виктор Попов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Людмил Христов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3.Васил Божиков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Холмар Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Ален Ожболт
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Здравко Гюров
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Тодор Неделев
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Стойчо Стоев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Хали Тиам
Най-прогресиращ футболист: Кристиан Добрев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
„24 часа“
Едуард Папазян
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Георги Илиев
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Ален Ожболт
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Лиляна Костова
Найден Тодоров
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Ивелин Попов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Георги Банов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Георги Костадинов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Стойчо Стоев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Марселиньо
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Лиляна Костова
Константин Ботушаров
Футболист №1: 1. Георги Илиев 2. Антон Недялков 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Холмар Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Лиляна Костова
„Труд“
Боян Бойчев
Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стамен Белчев 3. Никола Спасов
Най-добър вратар: Иван Караджов
Най-добър защитник: Петър Занев
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Владимир Иванов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Страхил Попов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
„Телеграф“
Иво Цукев
Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Ивелин Попов 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Стойчо Стоев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Момчил Лельов
Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Ферарио Спасов
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Надежда Кърликова
Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Стойчо Стоев
Най-добър вратар: Милан Миятович
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Николай Спасов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Васил Божиков 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Холмар Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
"Монитор"
Калин Караиванов
Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стамен Белчев 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Стивън Езе
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Евандро
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Стефан Стефанов
Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стамен Белчев 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Стивън Езе
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
„Стандарт“
Пламен Вълков
Футболист №1: 1. Ивелин Попов 2. Преслав Боруков 3. Станислав Костов
Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Георги Дерменджиев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Милан Миятович
Най-добър защитник: Живко Миланов
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Станислав Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Милан Миятович
Най-прогресиращ футболист: Преслав Боруков
№1 в женския футбол: -
"Дневник"
Божидар Къртунов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Кристиян Малинов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
"Сега"
Свилен Кириловски
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Васил Божиков 3. Ивелин Попов
Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Стоев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Душан Перниш
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Вандерсон
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Явор Евтимов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Ивелин Попов 3. Васил Божиков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илия Груев 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Паулиньо
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Родни Антуи
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Sportal.bg
Мартин Томанов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кристиян Малинов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Станислав Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Стивън Езе
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Владимир Стоянов
Футболист №1: 1. Ивелин Попов 2. Антон Недялков 2. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Младенов 3. Стойчо Стоев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Ясен Тошев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Станислав Иванов
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Лиляна Костова
Денислав Денчев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Ангел Стойков
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Милен Пейчев
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Тодор Неделев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Холмар Ейолфсон
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Филип Друмчев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Страхил Попов 3. Ивелин Попов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Лиляна Костова
Илия Иванов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Младенов 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Лиляна Костова
Дарик
Стефан Стоянов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Васил Божиков
Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Младенов 3. Илия Груев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Хали Тиам
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Веско Вълчев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Васил Божиков 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Сисиньо
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Георги Атанасов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Васил Божиков
Треньор №1: 1. Стойчо Стоев 2. Ангел Стойков 3. Ферарио Спасов
Най-добър вратар: Милан Миятович
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Ралица Караджова
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Васил Божиков 3. Тодор Неделев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стойчо Стоев 3. Велизар Попов
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Дарик - Пловдив
Валери Станков
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Тодор Неделев 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Ангел Стойков 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо
Най-прогресиращ футболист: Станислав Шопов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Dsport.bg
Емил Евтимов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Васил Божиков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Ангел Стойков
Най-добър вратар: Милан Миятович
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Лора Николаева
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Младенов 3. Ангел Стойков
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Бойко Димитров
Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Ферарио Спасов 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Милан Миятович
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Евандро
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Gong.bg
Бисер Тошев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Станислав Иванов 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Петър Хубчев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Хали Тиам
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: -
Дориан Делчев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Джоди Лукоки
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Емануил Тодоров
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Илиан Илиев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Кристиан Димитров
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: -
Николай Пашкуров
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Станислав Иванов 3. Мартин Минчев
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Ванеса Викторова
Blitz.bg
Румен Илиев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Кирил Десподов 3. Георги Миланов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Александър Димитров 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Иван Турицов
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: -
Пламен Славов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Станислав Иванов 3. Георги Миланов
Треньор №1: 1. Александър Димитров 2. Петър Хубчев 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Георги Терзиев
Най-добър полузащитник: Бирсент Карагарен
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Даниел Наумов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Веселин Русинов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Кирил Десподов 3. Георги Миланов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Александър Димитров 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Холмар Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Евандро
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Dir.bg
Динко Гоцев
Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Тодор Неделев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стамен Белчев 3. Златомир Загорчич
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Стивън Езе
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Венислав Кирилов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Васил Божиков 3. Ивелин Попов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Ангел Стойков
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Хали Тиам
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Topsport.bg
Ангел Домусчиев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Антон Недялков 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Евандро
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Ивайло Димитров
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Ивелин Попов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Холмар Ейолфсон
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
БТА
Атанас Василев
Футболист №1: 1. Георги Костадинов 2. Васил Божиков 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стамен Белчев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Джоди Лукоки
Най-прогресиращ футболист: Преслав Боруков
№1 в женския футбол: Лиляна Костова
Боян Денчев
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Георги Костадинов 3. Васил Божиков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стамен Белчев 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Раул Албентоса
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Ален Ожболт
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Лиляна Костова
Димитър Вельов
Футболист №1: 1. Георги Костадинов 2. Васил Божиков 3. Камен Хаджиев
Треньор №1: 1. Ангел Стойков 2. Петър Хубчев 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Георги Георгиев
Най-добър защитник: Живко Миланов
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Найджъл Робърта
Най-добър чужденец в Първа лига: Ибрахима Конте
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Лиляна Костова
Мирослав Димитров
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Васил Божиков 3. Божидар Краев
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Станислав Генчев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Козмин Моци
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Лиляна Костова
БНР
Борислав Нинов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Ивелин Попов
Треньор №1: 1. Ангел Стойков 2. Стойчо Младенов 3. Илия Груев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Анисе
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Христо Денев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Кирил Десподов 3. Ивелин Попов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илия Груев 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Георги Георгиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Евандро
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
БНР-Варна
Румен Генов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Васил Панайотов 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Васил Панайотов
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Джоди Лукоки
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
"Еврофутбол"
Ивайло Стоименов
Футболист №1: 1. Тодор Неделев 2. Димитър Илиев 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Илиан Илиев 3. Ферарио Спасов
Най-добър вратар: Милан Миятович
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Стоян Кукуванов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Тодор Неделев
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
"Дума"
Марин Милашки
Футболист №1: 1. Ивелин Попов 2. Тодор Неделев 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Петър Хубчев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Ивана Найденова
Владимир Николов
Футболист №1: 1. Ивелин Попов 2. Мартин Камбуров 3. Георги Илиев
Треньор №1: 1. Георги Дерменджиев 2. Петър Хубчев 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Николай Бодуров
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Родни Антуи
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Лиляна Костова
"Българска армия"
Александър Гигов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Божидар Краев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Станислав Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
"България днес"
Елица Младенова
Футболист №1: 1. Пламен Илиев 2. Антон Недялков 3. Георги Илиев
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Петър Хубчев 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Холмар Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Станислав Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
"Марица"
Дончо Донев
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Георги Илиев 3. Ивелин Попов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стойчо Стоев 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Симона Петкова
24chasa.bg
Любомир Серафимов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Ивелин Попов 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Bgfootball.com
Емилиян Онуфриев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Антон Недялков 3. Тодор Неделев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Ферарио Спасов 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Витаутас Черниаускас
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Евандро
Най-добър чужденец в Първа лига: Евандро
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
Клуб Z
Валентин Маринов
Футболист №1: 1. Ивелин Попов 2. Кирил Десподов 3. Георги Костадинов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Петър Хубчев
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В. "Борба"
Петко Павлов
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№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
ФотоБългария
Борис Мутафчиев
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Кирил Десподов 3. Пламен Илиев
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стамен Белчев 3. Милен Радуканов
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова
Пресклуб "България"
Валентин Добчев
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Тодор Неделев 3. Ивелин Попов
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Петър Хубчев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Родни Антуи
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: -
Радио Пловдив
Йордан Данчев
Футболист №1: 1. Тодор Неделев 2. Димитър Илиев 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Георги Дерменджиев 2. Станислав Генчев 3. Ферарио Спасов
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Шопов
№1 в женския футбол: Цветана Манчева
Списание „Спринт“
Николай Кръстев
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Тодор Неделев 3. Божидар Краев
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Петър Хубчев 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Георги Георгиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Паулиньо
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Тиаго Родригес
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: -
Ростислав Русев
Футболист №1: 1. Ивелин Попов 2. Кирил Десподов 3. Божидар Краев
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Станислав Генчев 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Хали Тиам
Най-добър нападател: Найджъл Робърта
Най-добър чужденец в Първа лига: Хали Тиам
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: -
“Вяра“
Ташко Сульотов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Тодор Неделев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
„Уикенд“
Станил Йотов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Тодор Неделев
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Ангел Стойков
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
„Земя“
Гаврил Гаврилов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивелин Попов 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стамен Белчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова
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(Гост) 6
отговор
Спууутки, кой е тоя 3. ?????????? Рейтинг: 0 0
(Гост) 5
отговор
Като гледам от Нова много хора ще си търсят нова работа, домуса не им е дал ясни инструкции. Рейтинг: 1 0
(Гост) 4
отговор
Много спортни журналистки ; никого неподценявам но все едно толко мъже да са изказали мнение за най добра гимнастичка .Иначе избора при ритнитопковците нее голям,според мен от всички куци коне избраха най малко куцаштия Рейтинг: 1 1
(Гост) 2
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Сестри Тошеви никога не разочароват Рейтинг: 2 0
(Гост) 1
отговор
Красиви момичета, които ви очакват на -- Sextis.fun Рейтинг: 0 1