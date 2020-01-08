Други

Ето как гласуваха журналистите от различните медии за "Футболист на годината"

08 януари 2020 | 16:37 - Обновена
Ето как гласуваха журналистите от различните медии за &quot;Футболист на годината&quot;
  • копирано
  • 7
Българската асоциация на спортните журналисти предоставя на вашето внимание пълния вот на журналистите в 59-ата анкета „Футболист на годината“, организирана в партньорство с „Дакс Медия“ и БФС.

БНТ
Димитър Бошнаков
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Васил Божиков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Ивайло Ангелов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Петър Иванов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Георги Георгиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Росен Станчев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Тодор Неделев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Милан Миятович
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Родни Антуи
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Стефан Георгиев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кристиян Малинов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Златомир Загорчич
Най-добър вратар: Георги Георгиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

bTV
Владислава Лазарова
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Ивелин Попов
Треньор №1: 1. Ангел Стойков 2. Стамен Белчев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Бирсент Карагарен
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Флорина Иванова
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Васил Божиков
Треньор №1: 1. Ангел Стойков 2. Стамен Белчев 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Петър Занев
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Станимира Атанасова
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Ангел Стойков 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Петър Занев
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Валери Генов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Георги Костадинов 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Стамен Белчев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Райна Димитрова
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стамен Белчев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Даниел Младенов
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Нова телевизия и "Диема Спорт"
Борис Борисов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Мартин Камбуров 3. Георги Илиев
Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Илиан Илиев 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Георги Георгиев
Най-добър защитник: Диниш Алмейда
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Гено Даскалов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Живко Миланов 3. Тодор Неделев
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Георги Славчев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Георги Илиев
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Борис Мутафчиев
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Кирил Десподов 3. Ивелин Попов
Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Станислав Генчев 3. Ферарио Спасов
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Мираслав Арабаджиев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Димитър Илиев 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Любослав Лозанов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Кирил Десподов 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Йоана Гочева
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Тодор Неделев 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Тодор Христов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Мартин Камбуров 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Младенов 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Канал 3
Кирил Лулев
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Станислав Костов 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Холмар Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Лъчезар Балтанов
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Яница Иванова

Филип Боков
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Георги Илиев
Треньор №1: 1. Ангел Стойков 2. Александър Димитров 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Холмар Ейолфсон
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Кирил Памуклийски
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Станислав Костов 3. Васил Божиков
Треньор №1: 1. Ангел Стойков 2. Стойчо Младенов 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Холмар Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Bulgaria On Air
Ваня Симонска
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Кирил Десподов 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Евандро
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Александър Рангелов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Васил Божиков 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Милан Миятович
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Марселиньо
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Евандро
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Десислава Францова
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Васил Божиков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Милан Миятович
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Педро Еуженио
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова


ТВ+
Иво Бързаков
Футболист №1: 1. Ивелин Попов 2. Димитър Илиев 3. Георги Илиев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Родриго Енрике
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Радостин Спасов
Футболист №1: 1. Георги Илиев 2. Димитър Илиев 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

„Тема Спорт“
Желю Станков
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Станислав Костов 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Златомир Загорчич
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Росен Ангелов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Ãåîðãè Èëèåâ
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Виктор Гецов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Васил Божиков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Янаки Димитров
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Èâåëèí Ïîïîâ
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Никола Стефанов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Ивелин Попов 3. Георги Костадинов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Милан Миятович
Най-добър защитник: Кристиян Димитров
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Стивън Езе
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Любомир Изов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Ивелин Попов 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Стивън Езе
Най-добър полузащитник: Димитър Иванов
Най-добър нападател: Найджъл Робърта
Най-добър чужденец в Първа лига: Стивън Езе
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

"Меридиан Мач"
Андрей Андреев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Станислав Костов
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станислав Генчев 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Георги Георгиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Хали Тиам
Най-добър нападател: Станислав Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Даниел Наумов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Богомил Русев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Георги Илиев 3.Васил Божиков
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Илиан Илиев 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Георги Георгиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Димитър Димитров
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3.Васил Божиков
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Илиан Илиев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петков

Христо Бонински
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3.Васил Божиков
Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Младенов 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Родриго Енрике
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Виктор Попов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Людмил Христов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3.Васил Божиков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Холмар Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Ален Ожболт
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Здравко Гюров
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Тодор Неделев
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Стойчо Стоев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Хали Тиам
Най-прогресиращ футболист: Кристиан Добрев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

„24 часа“
Едуард Папазян
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Георги Илиев
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Николай Киров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Ален Ожболт
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Найден Тодоров
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Ивелин Попов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Георги Банов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Георги Костадинов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Стойчо Стоев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Марселиньо
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Константин Ботушаров
Футболист №1: 1. Георги Илиев 2. Антон Недялков 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Холмар Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

„Труд“
Боян Бойчев
Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стамен Белчев 3. Никола Спасов
Най-добър вратар: Иван Караджов
Най-добър защитник: Петър Занев
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Владимир Иванов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Страхил Попов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

„Телеграф“
Иво Цукев
Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Ивелин Попов 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Стойчо Стоев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Момчил Лельов
Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Ферарио Спасов
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Надежда Кърликова
Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Стойчо Стоев
Най-добър вратар: Милан Миятович
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Николай Спасов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Васил Божиков 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Холмар Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

"Монитор"
Калин Караиванов
Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стамен Белчев 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Стивън Езе
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Евандро
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Стефан Стефанов
Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стамен Белчев 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Стивън Езе
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

„Стандарт“
Пламен Вълков
Футболист №1: 1. Ивелин Попов 2. Преслав Боруков 3. Станислав Костов
Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Георги Дерменджиев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Милан Миятович
Най-добър защитник: Живко Миланов
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Станислав Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Милан Миятович
Най-прогресиращ футболист: Преслав Боруков
№1 в женския футбол: -

"Дневник"
Божидар Къртунов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Кристиян Малинов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Димитър ИлиевНай-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

"Сега"
Свилен Кириловски
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Васил Божиков 3. Ивелин Попов
Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Стоев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Душан Перниш
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Вандерсон
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Явор Евтимов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Ивелин Попов 3. Васил Божиков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илия Груев 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Паулиньо
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Родни Антуи
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Sportal.bg
Мартин Томанов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кристиян Малинов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Станислав Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Стивън Езе
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Владимир Стоянов
Футболист №1: 1. Ивелин Попов 2. Антон Недялков 2. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Младенов 3. Стойчо Стоев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Ясен Тошев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Станислав Иванов
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Денислав Денчев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Ангел Стойков
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Милен Пейчев
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Тодор Неделев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Холмар Ейолфсон
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Филип Друмчев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Страхил Попов 3. Ивелин Попов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Илия Иванов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Младенов 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Дарик
Стефан Стоянов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Васил Божиков
Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Младенов 3. Илия Груев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Хали Тиам
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Веско Вълчев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Васил Божиков 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Сисиньо
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Георги Атанасов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Васил Божиков
Треньор №1: 1. Стойчо Стоев 2. Ангел Стойков 3. Ферарио Спасов
Най-добър вратар: Милан Миятович
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Ралица Караджова
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Васил Божиков 3. Тодор Неделев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стойчо Стоев 3. Велизар Попов
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Дарик - Пловдив
Валери Станков
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Тодор Неделев 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Ангел Стойков 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо
Най-прогресиращ футболист: Станислав Шопов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова


Dsport.bg
Емил Евтимов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Васил Божиков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Ангел Стойков
Най-добър вратар: Милан Миятович
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Лора Николаева
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Младенов 3. Ангел Стойков
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Бойко Димитров
Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Мартин Камбуров
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Ферарио Спасов 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Милан Миятович
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Евандро
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Gong.bg
Бисер Тошев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Станислав Иванов 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Петър Хубчев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Хали Тиам
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: -

Дориан Делчев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Джоди Лукоки
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Емануил Тодоров
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Илиан Илиев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Кристиан Димитров
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: -

Николай Пашкуров
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Станислав Иванов 3. Мартин Минчев
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Али Соу
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Ванеса Викторова

Blitz.bg
Румен Илиев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Кирил Десподов 3. Георги Миланов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Александър Димитров 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Иван Турицов
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: -

Пламен Славов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Станислав Иванов 3. Георги Миланов
Треньор №1: 1. Александър Димитров 2. Петър Хубчев 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Георги Терзиев
Най-добър полузащитник: Бирсент Карагарен
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Даниел Наумов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Веселин Русинов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Кирил Десподов 3. Георги Миланов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Александър Димитров 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Холмар Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Евандро
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Dir.bg
Динко Гоцев
Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Тодор Неделев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стамен Белчев 3. Златомир Загорчич
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Стивън Езе
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Венислав Кирилов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Васил Божиков 3. Ивелин Попов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Ангел Стойков
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Хали Тиам
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Topsport.bg
Ангел Домусчиев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Антон Недялков 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Евандро
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Ивайло Димитров
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Ивелин Попов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Холмар Ейолфсон
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

БТА
Атанас Василев
Футболист №1: 1. Георги Костадинов 2. Васил Божиков 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стамен Белчев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Джоди Лукоки
Най-прогресиращ футболист: Преслав Боруков
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Боян Денчев
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Георги Костадинов 3. Васил Божиков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стамен Белчев 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Раул Албентоса
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Ален Ожболт
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Димитър Вельов
Футболист №1: 1. Георги Костадинов 2. Васил Божиков 3. Камен Хаджиев
Треньор №1: 1. Ангел Стойков 2. Петър Хубчев 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Георги Георгиев
Най-добър защитник: Живко Миланов
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Найджъл Робърта
Най-добър чужденец в Първа лига: Ибрахима Конте
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

Мирослав Димитров
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Васил Божиков 3. Божидар Краев
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Станислав Генчев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Козмин Моци
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

БНР
Борислав Нинов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Ивелин Попов
Треньор №1: 1. Ангел Стойков 2. Стойчо Младенов 3. Илия Груев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Анисе
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Христо Денев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Кирил Десподов 3. Ивелин Попов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илия Груев 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Георги Георгиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Евандро
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

БНР-Варна
Румен Генов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Васил Панайотов 3. Димитър Илиев
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Станимир Стоилов 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Васил Панайотов
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Джоди Лукоки
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Симона Петкова

"Еврофутбол"
Ивайло Стоименов
Футболист №1: 1. Тодор Неделев 2. Димитър Илиев 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Илиан Илиев 3. Ферарио Спасов
Най-добър вратар: Милан Миятович
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Стоян Кукуванов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Тодор Неделев
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

"Дума"
Марин Милашки
Футболист №1: 1. Ивелин Попов 2. Тодор Неделев 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Илиан Илиев 2. Петър Хубчев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Ивана Найденова

Владимир Николов
Футболист №1: 1. Ивелин Попов 2. Мартин Камбуров 3. Георги Илиев
Треньор №1: 1. Георги Дерменджиев 2. Петър Хубчев 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Николай Бодуров
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Родни Антуи
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

"Българска армия"
Александър Гигов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Божидар Краев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Станислав Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

"България днес"
Елица Младенова
Футболист №1: 1. Пламен Илиев 2. Антон Недялков 3. Георги Илиев
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Петър Хубчев 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Холмар Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Станислав Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

"Марица"
Дончо Донев
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Георги Илиев 3. Ивелин Попов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стойчо Стоев 3. Александър Димитров
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Симона Петкова

24chasa.bg
Любомир Серафимов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Ивелин Попов 3. Кирил Десподов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Доминик Янков
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Bgfootball.com
Емилиян Онуфриев
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Антон Недялков 3. Тодор Неделев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Ферарио Спасов 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Витаутас Черниаускас
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Евандро
Най-добър чужденец в Първа лига: Евандро
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Клуб Z
Валентин Маринов
Футболист №1: 1. Ивелин Попов 2. Кирил Десподов 3. Георги Костадинов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Марселиньо
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Лиляна Костова

На свободна практика
Румен Пайташев
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Тодор Неделев
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Димитър Илиев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Георги Атанасов
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Георги Илиев 3. Кристиян Малинов
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Николай Киров 3. Златомир Загорчич
Най-добър вратар: Георги Петков
Най-добър защитник: Петър Занев
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Мартин Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Ален Ожболт
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Иво Тонков
Футболист №1: 1. Мартин Камбуров 2. Димитър Илиев 3. Васил Божиков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стамен Белчев 3. Ферарио Спасов
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Раул Албентоса
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Евандро
Най-добър чужденец в Първа лига: Евандро
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Теодор Борисов
Футболист №1: 1. Васил Божиков 2. Димитър Илиев 3. Георги Илиев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Станислав Генчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Мартин Луков
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Марселиньо
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Родни Антуи
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

Gol.bg
Веселин Коларов
Футболист №1: 1. Страхил Попов 2. Васил Божиков 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Петър Хубчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Милан Миятович
Най-добър защитник: Холмар Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Евандро
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

TribunaPlovdiv.bg
Цветан Инджов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Тодор Неделев 3. Георги Илиев
Треньор №1: 1. Николай Киров 2. Ферарио Спасов 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Диниш Алмейда
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Ален Ожболт
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Øîïîâ
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

В. "Борба"
Петко Павлов
Футболист №1: 1. Тодор Неделев 2. Антон Недялков 3. Ивелин Попов
Треньор №1: 1. Петър Хубчев 2. Стойчо Младенов 3. Красимир Балъков
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

ФотоБългария
Борис Мутафчиев
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Кирил Десподов 3. Пламен Илиев
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стамен Белчев 3. Милен Радуканов
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Симона Петкова

Пресклуб "България"
Валентин Добчев
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Тодор Неделев 3. Ивелин Попов
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Петър Хубчев 3. Стойчо Младенов
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Георги Илиев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Родни Антуи
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: -

Радио Пловдив
Йордан Данчев
Футболист №1: 1. Тодор Неделев 2. Димитър Илиев 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Георги Дерменджиев 2. Станислав Генчев 3. Ферарио Спасов
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Шопов
№1 в женския футбол: Цветана Манчева

Списание „Спринт“
Николай Кръстев
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Тодор Неделев 3. Божидар Краев
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Петър Хубчев 3. Станислав Генчев
Най-добър вратар: Георги Георгиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Паулиньо
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Тиаго Родригес
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: -

Ростислав Русев
Футболист №1: 1. Ивелин Попов 2. Кирил Десподов 3. Божидар Краев
Треньор №1: 1. Стамен Белчев 2. Станислав Генчев 3. Петър Хубчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Хали Тиам
Най-добър нападател: Найджъл Робърта
Най-добър чужденец в Първа лига: Хали Тиам
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: -

“Вяра“
Ташко Сульотов
Футболист №1: 1. Антон Недялков 2. Димитър Илиев 3. Тодор Неделев
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Илиан Илиев 3. Стамен Белчев
Най-добър вратар: Пламен Илиев
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Мартин Минчев
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

„Уикенд“
Станил Йотов
Футболист №1: 1. Димитър Илиев 2. Антон Недялков 3. Тодор Неделев
Треньор №1: 1. Станислав Генчев 2. Стойчо Младенов 3. Ангел Стойков
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Тодор Неделев
Най-добър нападател: Клаудиу Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Клаудиу Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Станислав Иванов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова

„Земя“
Гаврил Гаврилов
Футболист №1: 1. Кирил Десподов 2. Ивелин Попов 3. Антон Недялков
Треньор №1: 1. Стойчо Младенов 2. Стамен Белчев 3. Илиан Илиев
Най-добър вратар: Густаво Бусато
Най-добър защитник: Антон Недялков
Най-добър полузащитник: Кристиян Малинов
Най-добър нападател: Димитър Илиев
Най-добър чужденец в Първа лига: Али Соу
Най-прогресиращ футболист: Валентин Антов
№1 в женския футбол: Евдокия Попадинова





Още по темата
  • копирано
  • 7
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 807

Добави коментар ›› Коментари (6)

Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
ha
(Гост) 6
отговор
08 януари 2020 | 17:33

Спууутки, кой е тоя 3. ?????????? Рейтинг: 0 0

fassfa
(Гост) 5
отговор
08 януари 2020 | 17:30

Като гледам от Нова много хора ще си търсят нова работа, домуса не им е дал ясни инструкции. Рейтинг: 1 0

Батето
(Гост) 4
отговор
08 януари 2020 | 17:29

Много спортни журналистки ; никого неподценявам но все едно толко мъже да са изказали мнение за най добра гимнастичка .Иначе избора при ритнитопковците нее голям,според мен от всички куци коне избраха най малко куцаштия Рейтинг: 1 1

Този коментар е цензуриран. Ако искате да го прочетете натиснете тук
Евстати
(Гост) 2
отговор
08 януари 2020 | 16:54

Сестри Тошеви никога не разочароват Рейтинг: 2 0

Hell
(Гост) 1
отговор
08 януари 2020 | 16:54

Красиви момичета, които ви очакват на -- Sextis.fun Рейтинг: 0 1 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

              ››
              
                Други
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Бабел е близо до завръщане в Аякс
                
                
                  Бабел е близо до завръщане в Аякс

                 
                
              

              

                
                  
                  Джеки се бори с тежка диагноза
                
                
                  Джеки се бори с тежка диагноза

                 
                
              

              

                
                  
                  Таланти от фондация "Димитър Бербатов" откриха "Футболист на годината"
                
                
                  Таланти от фондация "Димитър Бербатов" откриха "Футболист на годината"

                 
                
              

              

                
                  
                  Фен на Ботев (Пд) почина след инцидент с ултраси на ПАОК в Солун
                
                
                  Фен на Ботев (Пд) почина след инцидент с ултраси на ПАОК в Солун

                 
                
              

              

                
                  
                  Куриоз! За първи път играч без нито един мач за България стана "Футболист на годината"
                
                
                  Куриоз! За първи път играч без нито един мач за България стана "Футболист на годината"

                 
                
              

              

                
                  
                  Божиков: Пожелавам си да се класираме и да играем на Европейско първенство
                
                
                  Божиков: Пожелавам си да се класираме и да играем на Европейско първенство

                 
                
              

              

                
                  
                  Димитър Илиев е футболист №1 на България за 2019 година (видео+галерия)
                
                
                  Димитър Илиев е футболист №1 на България за 2019 година (видео+галерия)

                 
                
              

              

                
                  
                  Легенди на ЦСКА и Левски получиха специални награди
                
                
                  Легенди на ЦСКА и Левски получиха специални награди

                 
                
              

              

                
                  
                  Стойчо Младенов стана треньор №1 на България (видео)
                
                
                  Стойчо Младенов стана треньор №1 на България (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Антон Недялков няма конкуренция сред защитниците в Първа лига
                
                
                  Антон Недялков няма конкуренция сред защитниците в Първа лига

                 
                
              

            

            
            
          

        

            
            
            

                ››
                
                    Live Scores
                
            

            











	
	
		
 Календар 

		calendar_icon
	
	

                

                    календар
                    затвори
                

           

        
	

	


        

            

            
            
            
            
            

            

                
                    Всички мачове
                
            

            
            

            
        




	MultiCast
	ProStats
	



          

            

              ››
              
                Медии
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Sportal.bg излъчва церемонията Най-добър млад спортист на България
                
                
                  Sportal.bg излъчва церемонията Най-добър млад спортист на България

                 
                
              

              

                
                  
                  "От скрина": 16 гола в един мач изстрелват Румениге към Байерн
                
                
                  "От скрина": 16 гола в един мач изстрелват Румениге към Байерн

                 
                
              

              

                
                  
                  Честита Нова 2020 година от Sportal.bg!
                
                
                  Честита Нова 2020 година от Sportal.bg!

                 
                
              

              

                
                  
                  Русев е най-следваният български спортист в Instagram
                
                
                  Русев е най-следваният български спортист в Instagram

                 
                
              

              

                
                  
                  Рузвелт, императори, печено прасе, бира, агроном, комар и Хасан Чинчири – лафовете на 2019 година
                
                
                  Рузвелт, императори, печено прасе, бира, агроном, комар и Хасан Чинчири – лафовете на 2019 година

                 
                
              

              

                
                  
                  Честито Рождество Христово!
                
                
                  Честито Рождество Христово!

                 
                
              

              

                
                  
                  Eurosport ще продължи да излъчва "Уимбълдън" поне до 2023 година
                
                
                  Eurosport ще продължи да излъчва "Уимбълдън" поне до 2023 година

                 
                
              

              

                
                  
                  Ливърпул намери място в български роман за деца
                
                
                  Ливърпул намери място в български роман за деца

                 
                
              

              

                
                  
                  Излезе от печат „Пътят на Скитника”,  биографията на олимпийския шампион Асен Златев
                
                
                  Излезе от печат „Пътят на Скитника”,  биографията на олимпийския шампион Асен Златев

                 
                
              

              

                
                  
                  Дербито от Серия А между Лацио и Ювентус и мачовете на Барселона и Реал Мадрид са акцентите в уикенд програмата на MAX Sport
                
                
                  Дербито от Серия А между Лацио и Ювентус и мачовете на Барселона и Реал Мадрид са акцентите в уикенд програмата на MAX Sport

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






ЦСКА фалира и три години по-късно България ...
16 октомври 2019

През 2016 г. пренаписахме правилата за развитие на българския спорт и срещу Англия обрахме плодовете на нашия трудВчера премиерът на България Бойко Борисов поиска оставката на президента на БФС Борислав Михайлов, ...









							
							
						

						
						






Легенда на Литекс: В държавите, в които ходя, ...
22 декември 2019

Бившият албански национал Алтин Хаджи говори ексклузивно за предаването "Код Спорт" по ТV+. С игрите си той остана завинаги в сърцата на феновете на Литекс. Заслужи приза за най-добър чужденец в българското първенство ...









							
							
							
						


          

            

              ››
              Novini.bg
              
            

            
            
            

              

                
                  Борисов рамо до рамо с Ердоган, Путин и Вучич. Откриха 
                
                
                  Борисов рамо до рамо с Ердоган, Путин и Вучич. Откриха "Турски поток"

                
              

              

                
                  
                
                
                  "Турски поток" е уникална газопроводна система, изтъкна Владимир Путин

                
              

              

                
                  Ердоган: 
                
                
                  Ердоган: "Турски поток" е исторически проект

                
              

              

                
                  Борисов, Путин, Ердоган и Вучич проведоха официална вечеря
                
                
                  Борисов, Путин, Ердоган и Вучич проведоха официална вечеря

                
              

              

                
                  Ценоразпис с новите глоби на КАТ
                
                
                  Ценоразпис с новите глоби на КАТ

                
              

              

                
                  След иранските ракетни удари Тръмп е изправен пред едно от най-големите си изпитания като президент
                
                
                  След иранските ракетни удари Тръмп е изправен пред едно от най-големите си изпитания като президент

                
              

              

                
                  Откриха мъртво дете в колесника на самолет на парижко летище
                
                
                  Откриха мъртво дете в колесника на самолет на парижко летище

                
              

            

            
            
          

		
	













			
			
			

			


				Левски | 
				ЦСКА | 
				Лудогорец | 
				Първа лига | 
				Втора лига | 
				Национални отбори по футбол | 
				Купа на България | 
				Англия | 
				Испания | 
				Италия | 
				Германия | 
				Франция | 
				Русия | 
				Шампионска лига | 
				Лига Европа | 
				Мачове на живо | 
				Волейбол | 
				Тенис | 
				Формула 1 | 
				Баскетбол			

			

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му
 права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са
 собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само
 след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на
 графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост
 на закона.
			

			

				
				
				
				Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

			

		

			

				
				
				Sportal.bg is part of the Sportal Media Group network
				

ЕВРО2016 |
Мобилни телефони |
Бизнес новини |
Лайфстайл |
Woman.bg |
Men Only |
Новини |
Shopping.bg

Мобилен Портал

				
				
			

			




















    

        

            
Вашите лични данни

        

        

          

            

                Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.
            


            

                За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
            


            

                Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
            


            

                Ако натиснете бутона
                Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                Политиката за поверителност и
                Политиката за бисквитките.
            


            

                
                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
  • 
                          
                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    •