И Белгия е на четвъртфинал на ATP Cup

Въртележката в последния ден от груповата фаза на ATP Cup прати още един съперник на българския състав на четвъртфиналите. След злополучния дуел с белгийците тимът ни трябваше да приеме третата позиция в крайното класиране, независимо че спечели преките си битки с Великобритания и Молдова.

Congratulations, #TeamBelgium!



Don't miss your chance to see the Belgians in the Final 8! #ATPCup