Бейзбол Още един шампион в Световните серии замесен в кражба на сигнали 08 януари 2020 | 10:12 0



копирано





Това се случва точно когато се очаква решението на Мейджър лийг по същия скандал с шампиона от Световните серии в предния сезон през 2017 г. – Хюстън Астрос. Свързващата нишка в двата случая е бившият коуч на "астронавтите" и настоящ мениджър на "червените чорапи" Алекс Кора, който е бил най-малкото свидетел на грубите нарушения и в двата клуба.



The Red Sox are reportedly being investigated for their own sign-stealing operation in 2018 https://t.co/CbVODWIxIo — Sports Illustrated (@SInow) January 7, 2020

"Ще разследваме обвиненията срещу Ред Сокс със същата строгост и енергичност, с която го правим срещу Астрос", категоричен беше комисионерът на МЛБ Роб Манфред в изявлението си късно снощи.



Пред авторитетното онлайн издание TheAthletic.com трима анонимни източници, които са били част от отбора на Бостън през 2018 г., твърдят, че играчи на тима са посещавали стаята за видео повторения, за да дешифрират комуникацията на противника, и са предавали наученото на хората в дъгаута. Оттам разкритите сигнали били подавани на рънерите, които пък с движения на тялото информирали батерите каква топка да очакват.



The Red Sox used their video replay room to steal signs from opposing pitchers and catchers during their 2018 World Series championship season, according to a report published Tuesday by The Athletic. https://t.co/UgiY1mTJkO — SportsCenter (@SportsCenter) January 7, 2020

"Наскоро бяхме уведомени за твърденията, че стаята ни за видео повторения е използвана нерегламентирано – заявиха от Ред Сокс в официалното си изявление пред The Athletic. – Приемаме тези обвинения напълно сериозно и ще осигурим пълно съдействие на МЛБ в хода на разследването."



Очаква се в близките две седмици да бъде обявено решението на Мейджър лийг по отношение на Хюстън Астрос. Според наблюдателите се очаква клубът да получи рекордна глоба, а редица хора от ръководството, включително генералният мениджър Джеф Лъноу и треньорът Ей Джей Хинч, да бъдат санкционирани персонално.



Бостън Ред Сокс е използвал стаите за видео повторения, за да краде сигналите от противниковите питчери и кетчери по време са своя шампионски сезон в МЛБ през 2018 г. Това разкриха редица американски медии тази нощ, а от комисионерския офис на бейзболната лига потвърдиха, че започват разследване.Това се случва точно когато се очаква решението на Мейджър лийг по същия скандал с шампиона от Световните серии в предния сезон през 2017 г. – Хюстън Астрос. Свързващата нишка в двата случая е бившият коуч на "астронавтите" и настоящ мениджър на "червените чорапи" Алекс Кора, който е бил най-малкото свидетел на грубите нарушения и в двата клуба."Ще разследваме обвиненията срещу Ред Сокс със същата строгост и енергичност, с която го правим срещу Астрос", категоричен беше комисионерът на МЛБ Роб Манфред в изявлението си късно снощи.Пред авторитетното онлайн издание TheAthletic.com трима анонимни източници, които са били част от отбора на Бостън през 2018 г., твърдят, че играчи на тима са посещавали стаята за видео повторения, за да дешифрират комуникацията на противника, и са предавали наученото на хората в дъгаута. Оттам разкритите сигнали били подавани на рънерите, които пък с движения на тялото информирали батерите каква топка да очакват."Наскоро бяхме уведомени за твърденията, че стаята ни за видео повторения е използвана нерегламентирано – заявиха от Ред Сокс в официалното си изявление пред The Athletic. – Приемаме тези обвинения напълно сериозно и ще осигурим пълно съдействие на МЛБ в хода на разследването."Очаква се в близките две седмици да бъде обявено решението на Мейджър лийг по отношение на Хюстън Астрос. Според наблюдателите се очаква клубът да получи рекордна глоба, а редица хора от ръководството, включително генералният мениджър Джеф Лъноу и треньорът Ей Джей Хинч, да бъдат санкционирани персонално.

Още по темата

0



копирано

ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 185

1