Този път Садио Мане изпревари Салах за Футболист №1 на Африка

Нападателят на Ливърпул Садио Мане спечели наградата за най-добър африкански футболист за 2019 година. Сенегалецът заслужи приза в конкуренцията на съотборника си при “червените” Мохамед Салах и крилото на Манчестър Сити Рияд Марез . Салах беше победител в класацията през 2017-а и 2018-а, изпреварвайки именно Мане, но този път остана на второ място. Церемонията се състоя в египетския курортен град Хургада, а сред специалните гости беше бившият мениджър на Арсенал Арсен Венгер.Мане вкара общо 63 гола през изминалата година и спечели три трофея - Шампионската лига, Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство. С националния отбор на Сенегал пък достигна до финала за Купата на африканските нации. Освен това, Мане подели голмайсторския приз във Висшата лига със Салах и Пиер-Емерик Обамеянг

“Ако трябва да съм честен, предпочитам да играя футбол пред това да говоря пред толкова много хора”, сподели победителят, който беше награден от четирикратния №1 на Африка Самуел Ето’о.

“Много съм щастлив и в същото време горд. Искам да благодаря на семейството си и преди всичко на чичо ми, който е тук тази вечер. Това е голям ден за мен. Благодаря също на всички хора в Сенегал, които са гласували за мен. Аз съм от едно много малко селце, което се казва Бамали, и съм сигурен, че сега всички там ме гледат по телевизията”, заяви развълнуваният Мане.

