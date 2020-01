Испания Малага отстрани треньора си заради негово видео със сексуално съдържание (18+) 07 януари 2020 | 21:34 0



“На базата на скорошните ни открития, които все още не са потвърдени, Малага веднага освобождава треньора Виктор Санчес дел Амо от неговите задължения към клуба, докато не се проведе цялостно разследване по случая. Ще разпространим по-подробна информация веднага щом се изяснят фактите”, се казва в официалното съобщение на клуба. MCFNews| OFFICIAL STATEMENT



MCFNews| OFFICIAL STATEMENT

https://t.co/WvVP9V0VXa#Entity pic.twitter.com/pAmdXJQlZg — Málaga CF English (@MalagaCF_en) January 7, 2020 По-рано самият Дел Амо разпространи свое собствено изявление относно ситуацията. "Искам да ви осведомя, че съм обект на престъпление срещу моята интимност чрез тормоз и изнудване. Отнесъл съм въпроса до полицията, като следвам техните инструкции. Също така искам да ви съобщя, че споделянето и разпространението на интимно съдържание на която и да е личност е престъпление, без значение дали става въпрос за социалните мрежи или за друг канал. (…) Благодаря ви за разбирането и подкрепата", написа специалистът в Туитър. Malaga manager Victor Sanchez Del Amo has denounced a leaked video of him himself #YouTube #YouTubersReact #Reacthttps://t.co/HBpzHif1yR — Disclosed News (@Twentysox) January 7, 2020

