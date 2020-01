Германия започна ударно срещу Турция на олимпийската квалификация в Апелдоорн (видео + снимки)

What a fight to open the #RoadToTokyo in Apeldoorn!



Germany 3-1 Turkey (25-15, 21-25, 25-21, 25-21)



Highlights here!



Full #FIVBCOQT coverage: https://t.co/QRohoq3T97

Watch the CEV matches at https://t.co/pJ4djvcSik#Volleyball #Tokyo2020 @DVV_Volleyball @TVForgtr pic.twitter.com/0WC5YkToQn