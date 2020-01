Германия Дортмунд ме спечели с отношение, призна Ерлинг Холанд 07 януари 2020 | 13:15 - Обновена 0



копирано



Erling Haaland is making himself at home in Dortmund pic.twitter.com/R4QJAe1vdf — B/R Football (@brfootball) January 3, 2020

“От Борусия директно ми казаха, че имат нужда от мен като нападател - сподели Холанд пред Goal.com. - “Харесваме твоя стил и те искаме тук при нас”, бяха думите им. Допадна ми начинът, по който говориха с мен. Това беше нещото, което ме накара да взема това решение. Прецених, че Дортмунд е точният клуб за мен.”



За него Ред Бул (Залцбург) получи 20 млн. евро. Според неофициалните информации от Борусия са платили още 15 млн. евро на агента му Мино Райола и 10 млн. евро на бащата на футболиста - Алф-Инге Холанд, който навремето беше част от



Вече няколко дни тийнейджърът се подготвя с Дортмунд. “Сега целта ми е да опозная по-добре останалите футболисти и да тренирам пълноценно. След това вече ще видим - ако съм достатъчно добър, ще играя. Но всичко трябва да се случва стъпка по стъпка. Самият аз знам, че имам какво да покажа и с какво да помогна на отбора. Засега целите ми не са големи, но искам да ги реализирам, защото знам, че това ще е добре за мен”, добави Холанд.

No club was in touch with Haaland more than Manchester United



So why did he join Dortmund? pic.twitter.com/jQAlc8TFHc — Goal (@goal) January 7, 2020

По-късно днес Борусия играе първата си зимна контрола.



Направилият сензационна есен Ерлинг Холанд призна, че отношението на Борусия (Дортмунд) към него го е накарало да избере офертата на германския клуб. 19-годишният норвежец имаше оферти и от по-големи клубове, но предпочете да облече “жълто-черната” фланелка.“От Борусия директно ми казаха, че имат нужда от мен като нападател - сподели Холанд пред Goal.com. - “Харесваме твоя стил и те искаме тук при нас”, бяха думите им. Допадна ми начинът, по който говориха с мен. Това беше нещото, което ме накара да взема това решение. Прецених, че Дортмунд е точният клуб за мен.”За него Ред Бул (Залцбург) получи 20 млн. евро. Според неофициалните информации от Борусия са платили още 15 млн. евро на агента му Мино Райола и 10 млн. евро на бащата на футболиста - Алф-Инге Холанд, който навремето беше част от Манчестър Сити Вече няколко дни тийнейджърът се подготвя с Дортмунд. “Сега целта ми е да опозная по-добре останалите футболисти и да тренирам пълноценно. След това вече ще видим - ако съм достатъчно добър, ще играя. Но всичко трябва да се случва стъпка по стъпка. Самият аз знам, че имам какво да покажа и с какво да помогна на отбора. Засега целите ми не са големи, но искам да ги реализирам, защото знам, че това ще е добре за мен”, добави Холанд.По-късно днес Борусия играе първата си зимна контрола.

Още по темата

0



копирано

РАДОСЛАВ СТОЙКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 682 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1