ATP Cup на живо: Димитров/Лазаров - Жил/Флиген 6:3

Първоначално бе заявено, че Димитър Кузманов ще партнира на



Сервисът на Григор го предаде за рядко срещана загуба от Гофен

Както е известно, Димитър Кузманов поднесе нова сензация с прекрасната си победа над втората ракета на противника Стив Дарси - 6:0, 6:3, но по-късно капитанът Григор Димитров допусна неприятен обрат 6:4, 2:6, 2:6 срещу Давид Гофен, на когото досега водеше с 8-1 в директните сблъсъци от най-високо ниво.



Mачът ще започне не преди 13:45 и ще се излъчви на живо по "Макс спорт 1".



ПЪРВИ СЕТ



Въпреки проблемите с подаванията в мача си на сингъл срещу Гофен, Григор откри двубоя с с много добри два сервиса, а тактиката беше да се търси излизане на мрежата веднага след това или завършващо воле на партньора. При 40-30 Димитров направи двойна грешка от лявата страна на корта, но компенсира със сервис-воле и спечели гейма в полза на България. Белгийците заложиха на отлични начални удари и с почти никакви разигравания стигнаха до изравняване 1:1.



Лазаров проведе чудесен сервис-гейм и демонстрира нужната стабилност, за да осигури лесно повеждане с 2:1. С двойна грешка започна Жил, но два неуспешни ретура на нашите обърнаха развоя на гейма до 30-15. Първото разиграване след хубав форхенд по обратния диагонал на Лазаров предизвика грешка на Флиген за 30-30, а после упражнението се повтори след лоб на Григор. Наложи се преиграване след неправилно отсъдена топка аут при иначе отличен ретур на Димитров (не за първи път през деня лайнсмените го ощетяваха с грешни отсъждания), но след това той пак направи чудесен ретур и осъществи пробива - 3:1.



Димитров отново направи два поредни перфектни сервиса към форхенда на посрещащия, след което миксира с начален удар в тялото за 40-0. Ново невърнато подаване на първата ни ракета осигури затвърждаване на пробива без нито едно разиграване - 4:1.

Флиген, който засега се доказваше като по-добрият сервиращ от белгийската двойка, осигури намаляване на резултата на 4:2. Лазаров дори с вторите си начални удари тормозеше посрещането на Белгия, но те пък имаха късмет с намеса на мрежата при воле на Гришо се добраха до аванс от 15-30. Стигна се и до шанс за пробив, но чудесен смач на Григор направи резултата 30-40 след поредния агресивен втори сервис на Лазаров. Въпреки че той изобщо не вкара първо подаване, затрдуняваше с въртеливото движение опонентите си и си взе подаването за 5:2.



С новите топки Жил беше просто безупречен със сервиса си, за разлика от предишния път, като нацели два пъти линиите и матира посрещащия Димитров. В крайна сметка на нула Белгия спечели гейма и намали изоставането на 5:3.



