Ливърпул обяви грандиозния спонсорски договор, но дали той е рекорден?

Информациите в английските медии за условията са доста различни, но почти всички твърдят, че споразумението, което е за пет години, ще бъде рекордно за английския футбол, като се вземат предвид всички клаузи и бонуси, или поне ще е близо до досегашния рекорд.



Според "Дейли Мейл" договорът е абсолютен връх за английския футбол и възлиза на 80 милиона паунда - с пет милиона повече от този на



Според Athletic фиксираната сума е само 30 милиона на сезон - с 15 милиона по-малко от това, което даваше New Balance. Оттук обаче стартира дълъг списък от допълнителни условия, които значително увеличават цялата сума. Ливърпул ще получава 20% от всички продажби на стоки (б.ред. тук за клуба ще има значителни приходи от всяка продадена фланелка), като изключение правят обувките, за които процентът е намален на 5%. Nike освен това ще предоставя на клуба лицензирани продукти в размер на 2 милиона паунда плюс 19% отстъпка от стандартните цени за Великобритания.



В добавка има бонус от четири милиона за спечелването на Шампионската лига, два милиона за класиране на финал в най-престижната клубна надпревара, както и два милиона за всяка титла в Премиър лийг.



