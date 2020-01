Мико: Изживявам мечтата си всеки ден!

За да се класира отборът ни за четвъртфиналите на АТР Cup, е нужна само още една победа. Във втория сингъл играят първите ракети на двете страни - Григор Димитров и Давид Гофен, като българинът води с категоричните 8-1 победи в преките двубои с белгиеца на ниво АТР.

Димитър Кузманов записа втора победа на ниво АТР, след като днес разби втората ракета на Белгия и бивш №38 в света Стив Дарси с 6:0, 6:4, давайки аванс на България в решителната битка в груса “С” на ATP Cup. Успехът на 26-годишния пловдивчанин остави съперника без шанс да продължи в турнира и в същото време доближи родните тенисисти до мечтано място на четвъртфиналите."Чувството и емоциите са неописуеми. Изживявам мечтата си всеки ден, както всички в отбора и всички фенове. Даваме всичко от себе си, боря се от първата до последната точка, дадох всичко от себе си и победих. Това е различно състезание, защото обикновено играем сами за себе си, но като играем за страната си влагаме още повече страст. Благодаря на зрителите, които ни подкрепят от самото начало. Невероятен турнир направиха АТР, получихме чудесна възможност да играем тук. Както каза Григор, събрахме се преди да излезем на корта и просто трябваше да се раздадем максимално във всеки момент. Никой не очакваше да победим Великобритания, а сега сме напът да стигнем четвъртфиналите", каза Кузманов на корта след победата.