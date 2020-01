Тенис Великобритания не остави шанс на Молдова, България се нуждае от задължителна победа срещу Белгия 07 януари 2020 | 09:34 - Обновена 0



копирано





Островитяните не дадоха нито сет на аутсайдера в групата. Те откриха сметката си срещу с Молдова с категоричен успех на Камерън Нори срещу Александър Козбинов - 6:2, 6:2 за едва час и 12 минути, а след това Даниел Еванс удвои аванса с победа със същия резултат срещу Раду Албот за час и 13 минути. В карето носителят на две титли от Големия шлем при двойките Джейми Мъри и Джо Солзбъри спечелиха с 6:2, 6:4 срещу Албот Козбинов, с което запазиха шансовете на Великобритания да продължи напред в АТР Cup.

#TeamGreatBritain ensures a clean sweep, they take the tie 3-0 taking all six sets. #ATPCup | #Sydney | #GBRMDA pic.twitter.com/ZaBkGfEMxV — ATPCup (@ATPCup) 7 януари 2020 г. В момента британците оглавяват класиране в група “С”, като за следващата фаза на надпреварата продължават само лидерите в шестте групи, както и двата най-добри втори отбора. Ако България спечели срещу Белгия, то Григор Димитров и компания ще станат първи в групата. При успех на белгийците с 2-1, тогава Великобритания ще завърши на първо място в групата. Победа на Белгия с 3:0 пък ще означава лидерска позиция за тях. Group C qualification:



If #TeamBulgaria defeats #TeamBelgium , #TeamBulgaria wins the group



If #TeamBelgium defeats #TeamBulgaria 2-1, #TeamGreatBritain wins group.



If #TeamBelgium defeats #TeamBulgaria 3-0, #TeamBelgium wins the group. pic.twitter.com/xljBCy1H8f — ATPCup (@ATPCup) 7 януари 2020 г. България държи съдбата в собствените си ръце, след като Великобритания победи с 3:0 Молдова в последния си мач от група “С” на ATP Cup. Така само победа днес срещу Белгия, без значение от резултата, ще изпрати нашите на четвъртфинал в новия турнир срещу домакина Австралия.Островитяните не дадоха нито сет на аутсайдера в групата. Те откриха сметката си срещу с Молдова с категоричен успех на Камерън Нори срещу Александър Козбинов - 6:2, 6:2 за едва час и 12 минути, а след това Даниел Еванс удвои аванса с победа със същия резултат срещу Раду Албот за час и 13 минути. В карето носителят на две титли от Големия шлем при двойките Джейми Мъри и Джо Солзбъри спечелиха с 6:2, 6:4 срещу Албот Козбинов, с което запазиха шансовете на Великобритания да продължи напред в АТР Cup. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 274

1