На живо: Димитър Кузманов - Стив Дарси 6:0, 4:3

В първия мач съперници са вторите ракети на двете страни - Димитър Кузманов и Стив Дарси.



Кузманов направи първия си пробив за 2:0 с невероятен лоб, с който взе вероятно и психологическо предимство пред противника, защото Дарси изобщо не можа да влезе в мача и да намери какъвто и да е тайминг. Той правеше изключително много непредизвикани грешки от форхенд, а бекхендът му не беше особено агресивен и съответно в разиграванията не представляваше трудност за Мико.



Нов пробив за 4:0 вече съвсем предреши изхода на двубоя, защото Дарси пробва да разчупи поведението си с повечко излизания на мрежата, но грешките от ракетата му не спираха. Цели 17 непредизвикани грешки впоследствие направиха така, че белгиецът да загуби с "геврек", като не бе спечелил нито една точка на втори сервис.

Kuzmanov isn't looking back taking the first set 6-0.#ATPCup | #Sydney | #BELBUL pic.twitter.com/b66CUJKKZR — ATPCup (@ATPCup) January 7, 2020

Кузманов се движеше прекрасно и не се притесняваше от опитите за пределна агресия на Дарси, като печелеше дългите разигравания и по перфектен начин успя да вземе сета.



Във втората част Дарси пак изпадна в беда при 0-30 на свой сервис, но този път излизанията му на мрежата бяха доста по-успешни и той успя да спечели първия си гейм за 1:1. Кузманов нямаше особени трудности в първите си две подавания, а после опита да засили ретурите, но пък белгиецът повиши нивото на сервиса си и за първи път в мача спечели по-лесно началния си удар - 2:2.

It's 3-3 and Captain Grigor likes what he sees...#ATPCup | #Sydney | #BELBUL pic.twitter.com/MBi3OogwoF — ATPCup (@ATPCup) January 7, 2020

Мико също така за първи път в двубоя направи три поредни непредизвикани грешки и изпадна в неудобна ситуация при 15-40, а за съжаление Дарси излезе на мрежата и успя да осъществи пробив за 3:2. Два сбъркани форхенда на белгиеца, плюс изключителна защита на Кузманов в разиграване от 36 удара позволиха да се стигне до шанс за рибрейк. Нова грешка от предната страна на ракетата на Дарси възстанови паритета в сета!



1