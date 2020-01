Sportal.bg разкрива: 40 неща, които не знаете за Павел Маринов

С капитана на националния отбор по баскетбол Павел Маринов винаги е забавно. Запазената му марка са шегите и голямата усмивка. Баскетболист №1 на България за 2019 година прие да отговори на въпросите на Sportal.bg и сподели изключително интересни факти за себе си. Какво го вбесява напоследък, какъв е прякорът му от детството, какво има в нощното му шкафче и още куп любопитни подробности можете да разбере в следшащите редове.



- Коя е любимата ти българска песен?

- Емил Димитров – „Ако си дал”. Защото трябва да даваш повече от колкото да взимаш на този свят.

- Любимо число?

- Не мога да изтъкна едно число. Струва ми се, че нямам любимо.

- На кого се възхищаваш?

- На родителите си, че са ме изтърпяли и на жена ми, че ме търпи (смее се).

- Любим филм?

- „American Gangster”.

- Имаш ли прякор и имал ли си някога в детството?

- Преди ми викаха Скелета (смее се) , после Jim (Earth Worm Jim ) така съм в Gaming пространството.

- Какво има винаги в хладилника ти?

- Сирене!

- А в нощното ти шкафче?

- Alka-Seltzer чудото на 21 век (смях). Шегувам се. Знам ли, може би зарядно.

- А в багажника на колата ти?

- Баскетболни кецове.

- Какво обичаш да правиш, когато разполагаш със свободно време?

- Много зависи колко е времето, но със сигурност не мога да стоя на едно място.

- Какво можеш да готвиш?

- От суши до туршия.. всичко каквото се сетя.

- Кое е любимото ти място?

- Ямбол.

- Любима марка автомобили?

- Lexus.

- Коя е най-красивата жена в света?

- Владислава Танчева.





- Кой е отборът на сърцето ти?

- Ямболгаз.

- Кой номер обувки носиш?

- 47.5.

- Какво може да те накара да си стоиш вкъщи?

- Семейството.

- Защо избра баскетбола? Тренирал ли си друг спорт?

- Не съм тренирал друг спорт. Вървя по стъпките на брат ми.

- Ако трябва да си анимационен герой кой ще бъдеш?

- Hankok , защото е много откачен.

- Ако беше животно, какво щеше да бъдеш?

- Някое социално животно. Не съм единак, може би маймуна.



- Какъв би могъл да бъдеш, ако не беше баскетболист?

- Не съм добър търговец със сигурност. С компютрите съм на "Ти", а и на играта може би имам какво да дам след активната кариера. Ще видим.

- Море или планина?

- Гора

- Вярваш ли в духове?

- Не.

- Ако можеше да промениш нещо в себе си, какво щеше да е то?

- Ако можех да владея настроенията си. от Зодията ли е (Близнаци), аз ли съм непостоянен, не знам.

- Ако можеш да върнеш времето назад, би ли променил нещо в живота си?

- Има неща, които мога да променя, но понеже не мога да върна времето назад, ще го живея така.

- Кош или асистенция?

- This game was and it will always BE about BUCKETS.

- Разкажи ни най-лудата си фантазия свързана със спорта.

- 94-та година всички искахме да сме футболисти..Но съм бил малък и спомените ми са като на сън. В момента просто искам да срещна Камата.





- С коя известна личност би искал да излезеш на вечеря?

- Щастлив съм да познавам някой от най-добрите ни волейболисти като Матей Казийски, Цветан Соколов, Георги и Валентин Братоеви. Ако четат това - обадете се да хапнем, ше се радвам!

- Какво те вбесява?

- Напоследък децата само ,но работя по себе си.

- Какви качества трябва да притежава някой, за да бъде твой приятел?

- Лоялност

- Интересува ли те какво мислят другите за теб?

- Не.

- Когато хората говорят за теб, какво би искал да кажат?

- Все едно, не може на всички да се харесаш.

- Как си се представяш след 10 години?

- Жив, надявам се и здрав, както и с достатъчно време, което да прекарвам с близките си.

- Ако беше художник, какъв цвят ще използваш, за платното на живота си?

- Ако може да е от здрав материал, за да остане и след 5000 години, щяха да се хванат за главата (смее се).

- Какво обичаш и какво мразиш в работата си?

- Обичам победите, мразя болката.

- Ако можеш да избираш между това да летиш и да бъдеш невидим, кое ще избереш?

- Да летя. Сънувал съм как летя, никога, че съм невидим.

- От какво се страхуваш?

- Да умра след децата си.

- Какъв е смисълът на живота?

- Всеки вижда живота по различен начин. Моят пример от родата е да оставиш нещо след себе си, да построиш нещо, да възпиташ някого добре, който ще бъде ТИ след теб.

- Какво си купи с първите пари спечелени от баскетбол?

- Nike 2k4 и Converse Аll star за сестра ми.

- Какъв цвят баскетболни кецове никога няма да обуеш?

- Няма такъв цвят. Играл съм със много грозни кецове.

- Кой е най-великият баскетболист в твоите очи?

- Everybody wanna be like Mike.

Мая Димитрова