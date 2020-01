Арсенал 1:0 Лийдс, гледайте тук!

Отборите на Арсенал и Лийдс играят при 1:0 в последния мач от 3-ия кръг на ФА Къп. Победителят от тази двойка ще се изправи в следващата фаза срещу Борнемут.



"Топчиите" преследват втора поредна победа под ръководството на Микел Артета, след като преди няколко дни се наложиха с 2:0 над Манчестър Юнайтед. Лийдс пък завърши 1:1 с Уест Бромич в дербито на върха в Чемпиъншип и върви уверено към завръщане в елита.

Артета заложи на състав, близък до оптималния. Големите отсъстващи са вратарят Бернд Лено, заменен от Емилиано Мартинес, Лукас Торейра и Пиер-Емерик Обамеянг. Атаката водят Александре Лаказет и Никола Пепе, а зад тях действа Месут Йозил.

Мениджърът на гостите Марсело Биелса пусна в предни позиции Патрик Бамфорд, подкрепян по фланговете от Езджан Алиоски и Джак Харисън.



15 - Leeds attempted 15 shots in the opening 45 minutes against Arsenal, the joint most shots the Gunners have faced in the first half of a game this season (also facing 15 in the first half against Liverpool in the Premier League back in August). Lethargic. #FACup #ARSLEE pic.twitter.com/HKiGaWfhok