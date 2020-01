България - Франция 1:0! Гледайте мача ТУК!!!

България поведе с 2:1 в началото на двубоя след две поредни атаки през центъра на Виктор Йосифов. Блокада на Виктор Йосифов и Георги Сеганов и 3:1. Ас на Тодор Скримов направи резултата 4:1. Ас на Жан Патри намали резултата до 3:4. Нова атака на Жан Петри и 4:4. Ас на Жан Патри и Франция поведе с 5:4. Двоен блок спря атака на Цветен Соколов - 6:4. Силвано Пранди взе прекъсване за България.Ървин Нгапет направи 7:4, след като остана без блокада, а Жан Патри повиши разликата на 8:4. Розалин Пенчев намали до 5:8. Блокада на Светослав Гоцев - 6:8. Ас на Виктор Йосифов, който насочи топката в Ървин Нгапет - 7:8. Розалин Пенчев атакува от зона 4 по диагонала за 8:10. Ървин Нгапет атакува в аут - 9:10. Розалин Пенчев атакува по диагонала от зона 2 за 10:12. Цветан Соколов намали до 13:15. Розалин Пенчев намали до 14:16. Ас на Виктор Йосифов свали разликата само на 1 точка при 15:16. Нов ас на Виктор Йосифов изравни резултата при 16:16. Лоран Тили побърза да вземе прекъсване за Франция.

Страхотна блокада на Георги Сеганов и Светослав Гоцев - 17:16. Виктор Йосифов спаси топка в защита с една ръка, а после Цветан Соколов направи 18:16. България поведе с 20:18 след атака на Цветан Соколов. Мощен сервис на Розалин Пенчев помогна на Светослав Гоцев да спре с блокада атака на Жан Патри за 21:18. Лоран Тили взе второто си прекъсване в първата част. Националите успяха да поведат с 4 точки при 22:18. Ас на Бенжамен Тонюти - 22:20. Силвано Пранди взе прекъсване за България. Нов ас на Бенжамен Тонюти - 22:21. Цветан Соколов атакува през Ървин Нгапет за 23:21. Ас на Велизар Чернокожев изведе България до геймбол при 24:21. Цветан Соколов атакува мощно за 25:23 в първата част.





Monster Block! #9 Georgi Seganov with the stuff that put Bulgaria in the lead & they take the 1st from France 25-23!



Full #FIVBCOQT coverage is at https://t.co/QRohoq3T97

Watch the CEV Tokyo Qualification matches at https://t.co/LwHc5oAQiM #volleyball #Tokyo2020 pic.twitter.com/MJcK76fCZ4