Де Роси спира с футбола заради лични проблеми

Световният шампион от 2006 г. Даниеле Де Роси напуска Бока Хуниорс и до часове ще обяви края на кариерата си, съобщават медиите в Аржентина. Според журналиста Леандро Агийера от TyC Sports има някакъв проблем с 5-годишната дъщеря на италианеца. По тази причина днес той не замина на лагер с отбора на Бока и скоро ще отлети обратно към Европа. За по-късно днес (20:00 часа) е насрочена пресконференция, на която ще бъде дадена повече информация.



“I can confirm that Daniele De Rossi is leaving Boca Juniors, he’s returning to Italy because of a situation with his daughter. He will RETIRE from football.”@Tato_Aguilera via @EstudioFutbol pic.twitter.com/EduooNDRhP — Boca in English | Podcast (@CABJ_English) January 6, 2020

Така иконата на Рома се оттегля от големия футбол с 622 мача на сметката си и 117 двубоя за националния тим на Италия. По принцип Де Роси има договор с гранда от Буенос Айрес до лятото, но той ще бъде прекратен веднага.Така иконата на Рома се оттегля от големия футбол с 622 мача на сметката си и 117 двубоя за националния тим на Италия. За по-късно днес (20:00 часа) е насрочена пресконференция, на която ще бъде дадена повече информация. 0



