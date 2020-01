Тенис Australian Open може да не започне по програма заради пожарите 06 януари 2020 | 16:38 0



Hazy view of #Melbourne city due to #bushfire smoke. Air quality index is 158 (Unhealthy).

It has been raining for 2 days, but it's not enough.

Пушек, идващ от остров Тасмания, се смесва с постоянното замърсяване от пожарите във вътрешната част на щата Виктория. Тези фактори поставиха Мелбърн сред градовете с най-замърсен въздух в Азия, като пред него са Делхи (Индия), Лахор (Пакистан) и Шънян в Китай.



Седемкратният шампион в Астралия Новак Джокович, който е президент на Съвета на играчите, заяви през уикенда, че качеството на въздуха трябва да бъде следено внимателно и не е невъзможно стартът на турнира да бъде отложен, ако има опасност за здравето на играчите.



non-australian oomfs, this is melbourne today, full of smoke because of bushfires 4 hours away from us, the air quality has been recorded as very poor. pic.twitter.com/nrK8AfNu2X — xichen maid (@xiubffs) January 6, 2020

Първият турнир от Големия шлем за годината Australian Open може да не стартира по програма поради пожарите в Австралия. Две седмици преди началото на турнира Мелбърн качеството на въздуха е определяно като "много лошо" и дори "опасно за здравето". Има възможност началото на състезанието да бъде забавено, въпреки че очакванията са условията да далеч по-добри на 20 януари, когато трябва да е началото.

