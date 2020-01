Тенис Новак Джокович прие предизвикателството на Мария Шарапова 06 януари 2020 | 13:42 - Обновена 0



Yes, @MariaSharapova I would like to match your $25k donation to double the aid sent to these communities. We stand by you, #Australia. https://t.co/wiUZHzg9cz — Novak Djokovic (@DjokerNole) 6 януари 2020 г. Така той стана поредният топтенисист, който се включи активно в благотворителната акция за засегнатите от пожарите в Австралия. Началото постави Ник Кирьос, който обяви, че ще дарява по 200 долара при всеки свой ас през месеца. Към него впоследствие се присъединиха Ашли Барти, Симона Халеп, Саманта Стосър и други.



Мащабните горски пожари обхванаха източното крайбрежие на Австралия през септември миналата година, а впоследствие огънят се разпространи и на югозапад на териториите на щатовете Нов Южен Уелс и Виктория. Към днешна дата жертви на огнения ад са станали 24 души, близо половин милиард животни също загинаха, включително 8000 коали, изгорели са около 2000 жилищни сгради и около 3000 административни и битови сгради.

1. 24 people dead

2. 8,000 koalas dead

3. 500M animals dead

4. More than 1400 homes destroyed

5. Over 5.5 million hectares burned

6. More than 10 million people in toxic level of bushfire smoke

Pray for Australia.#AustralianFires#AustralianWildFires pic.twitter.com/SntIPz9HX0 — Adeel Ashraf Dogar (@Dogar480) 6 януари 2020 г. За радост на пожарникарите и доброволците, които се борят с огъня, в щатите Виктория и Нов Южен Уелс в неделя падна лек дъжд, което пък помогна за намаляване на зверската жега, която на моменти достигаше около 50 градуса по Целзий.



