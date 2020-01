Таланти от фондация "Димитър Бербатов" откриха "Футболист на годината"

БГ Футбол

Талантливи български музиканти от "Успелите деца на България" на фондация "Димитър Бербатов" сътвориха специална версия на We are the champions, с която откриха 59-ата церемония "Футболист на годината". The Khans е нов проект на българската музикална сцена, съчетаващ микс от електронна музика, симфонични оркестрации и автентичен фолклор. Това са Петър Алексиев - композитор със сърце на истински фен и играч, част от фондацията на Димитър Бербатов, и Атанас Борисов – изявен диджей и аудиоинженер.



В тяхната специална версия на легендарната песен на Queen пя Кристина Дончева. Тя е оценена от малка сред „Големите надежди“, омагьосва публика и жури в X Factor. Но всъщност много обича футбола, а баща й – бивш футболист, в момента е треньор по футбол в родния Бургас. Кристина също е от талантите на фондацията на седемкратния победител в анкетата „Футболист на годината“ Димитър Бербатов. Водещи на 59-ата церемония "Футболист на годината", проведена в Централния военен клуб в София, бяха Натали Трифонова и Костадин Крантев.