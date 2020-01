ММА Мениджърът на Хабиб: Конър ще загуби от Каубоя 06 януари 2020 | 10:43 0



Конър Макгрегър е убеден, че Хабиб Нурмагомедов се страхува да се бие в реванш помежду им. Мениджърът на Орела, обаче, разказва, че неговият клиент няма никакво желание да предоставя такава възможност на ирландеца. Хабиб Нурмагомедов победи Конор Макгрегър в главното събитие на UFC 229 през октомври 2018 година и още от следващия ден Макгрегър “натиска” за реванш. Има само един проблем: Хабиб не проявява интерес и многократно е заявявал, че Макгрегър ще трябва да си спечели шанс да се бие за титлата както всички останали състезатели. Сега мениджърът на Хабиб разказа, че те дори не мислят за Конър и съвсем не очакват той да победи дори следващия си опонент.

View this post on Instagram Great Jiu jitsu class at @sbgireland with @sbgnerijus and @ionpascu82 A post shared by Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) on Dec 5, 2019 at 12:44pm PST „Слушайте, Дейна е най-големият промоутър в историята. Много уважавам човека“, каза Абделазиз пред репортери. „Той трябва да накара хората да се интересуват от Конър. Споменавайки името на Хабиб, той прави точно това. Той създава интерес. Може да прави каквото иска. Хабиб има план, Дейна има план, понякога ще съвпадат, понякога не. Бизнесът продължава. Но Конър не е на нашия радар. Доколкото разбирам, той може да загуби от Доналд Серони. Мисля, че е много вероятно да загуби.



Макгрегър ще се изправи срещу Доналд Серони в главното събитие на UFC 246 след две седмици, а Абделазиз вярва, че ирландецът и неговият екип използват същите трикове преди този двубой, както преди двубоя на Макгрегър с Нурмагомедов, така че обществото не трябва да се заблуждава лесно.

View this post on Instagram Pressure. Posture. Patience #SBGJiuJitsu A post shared by Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) on Dec 10, 2019 at 1:51pm PST „Слушайте, треньорите му преди нашия двубой казаха:„ Готов е, ще размаже Хабиб в рамките на три рунда, никога не е бил в по-добра форма.” Но след загубата говореха друго: Имахме ужасен лагер, кракът му беше като балон.” Те са пълни лъжци!”



Относно формата на Конър преди битката с “Каубоя”, ето какво коментира Абделазис: „Той е ужасно издут. Прилича на някакъв културист. Не мисля, че ще победи.”



Иван Димитров Специалист по ММА/BJJ/GRAPPLING Прочетена 1

