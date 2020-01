Лека атлетика Карстен Вархолм обра спортните награди в Норвегия 06 януари 2020 | 10:49 0



Вархолм благодари на 1.5 млн. норвежци, които са гледали успешната защита на световната му титла в Доха, а след това се пошегува, задавайки въпроса: “Но какво са правили останалите четири милиона на този ден?”



View this post on Instagram A post shared by Karsten Warholm (@kwarholm) on Jan 5, 2020 at 9:14am PST Световният шампион на 400 метра с препятствия Карстен Вархолм обра всички награди на Норвежката спортна гала, след като спечели общо три отличия. След като беше обявен за “Спортист на годината”, норвежецът грабна още кристалните глобуси за “Спортист на годината на спортистите” (награда, за която гласуват спортисти), както и “Спортна личност на годината”.Вархолм благодари на 1.5 млн. норвежци, които са гледали успешната защита на световната му титла в Доха, а след това се пошегува, задавайки въпроса: “Но какво са правили останалите четири милиона на този ден?” Неговият дългогодишен треньор Лейф Олав Алнес беше определен за №1 сред спортните наставници: “Искам да поздравя останалите номинирани и да благодаря на журито. Чувствам се привилегирован да карам старините си с толкова добър атлет и добър човек като Карстен”.

Спринтьорът Салум Кашафали получи наградата за “Спортна личност на годината с увреждания”, а Тереса Йохауг беше избрана за “Спортистка на годината”. Йохауг е световна и олимпийска шампионка в ски бягането, но през август спечели титлата на Норвегия на 10 000 метра с 32:20.86 минути и покри норматива за участие на Европейското първенство ро лека атлетика в Париж през 2022 г.





РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт"

