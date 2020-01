Бейзбол Кубинският Отани избяга от Острова на свободата, готов е за МЛБ 06 януари 2020 | 09:53 0



В кариерата на самия Колас има силна японска връзка, тъй като той прекарва последните три сезона в младежката система на Фукуока Софтбанк Хоукс като преотстъпен от родния си клуб Сантяго де Куба. През 2019 г. дебютира в професионалната лига на Япония NPB, като удря хоумрън в първото си заставане на бат за представителния тим на "ястребите" срещу Сайтама Сейбу Лайънс.



Intriguing two way prospect Oscar Colas has defected from Cuba, and is seeking a #MLB deal. (via @RSanders15) https://t.co/rWVkp48ILz — Call to the Pen (@CalltothePen) January 4, 2020

Висок 186 см и тежащ 95 кг, кубинският Отани е мощно батиращ отляво аутфилдер и също така може да бъде използван като питчер левичар. През последните години в Япония Колас не е хвърлял от възвишението, но според скаутските доклади бързата му топка достига до 95 мили/ч (153 км/ч) при стабилен контрол.



Оскар Колас не е единственият наличен талант от Куба, който се очаква да се появи скоро в МЛБ. Десничарят Норхе Карлос Вера – 19-годишният син на легендарния питчер на кубинския национален отбор Норхе Луис Вера, вероятно ще подпише с някой клуб през юли. Също така Йоелкис Сеспедес – 22-годишният брат на аутфилдера на Ню Йорк Метс Йоенис Сеспедес, е на разположение, след като миналото лято избяга от Острова на свободата.



ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол"

