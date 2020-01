Зимни спортове Швеция спечели бронзовите медали на световното за младежи 05 януари 2020 | 20:52 0



Самуел Фагемо се отличи с гол и асистенция в малкия финал в чешкия град Острава, а Расмус Сандин и Линус Йоберг също се разписаха за успеха, а "Тре Кронур" стигна до подиума за първи път от 2010 година насам. Вратарят Хуго Алнефелт завърши с 32 спасявания.



WATCH | Sweden beats Finland 3-2 with Linus Oberg's go-ahead goal for the bronze medal https://t.co/SKvtOqRN8x — Hockey Night in Canada (@hockeynight) January 5, 2020

За отбора на Финландия, който не успя да защити титлата си от миналата година, реализираха Патрик Пуйстола и Матиас Мачели.



