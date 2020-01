Тенис Австралия е първият четвъртфиналист, Русия победи САЩ 05 януари 2020 | 18:47 - Обновена 0



копирано





Джон Милман, който в последния момент днес замени звездата на австралийците Ник Кирьос, отказал се заради болки в гърба, даде аванс на тима си след 6:4, 6:2 над Феликс Оже-Алиасим. Алекс Де Минор гарантира успеха след обрат във втория сингъл срещу Денис Шаповалов с 6:7(6), 6:4, 6:2. В двубоя на двойки Крис Гучоне и Джон Пиърс пък се справиха с Оже-Алиасим и Адил Шамасдин с 3:6, 7:6(3), 10-8.



the fact that alex de minaur did that ... no words pic.twitter.com/9hWTeS9y9g — jo / australia is burning!! (@deminaurs) January 3, 2020

Русия също записа втори успех в група D след 2:1 над САЩ. Карен Хачанов обърна Тейлър Фриц в първи сингъл с 3:6, 7:5, 6:1, а петият в света Даниил Медведев не даде особени шансове на Джон Иснър и спечели с 6:3, 6:1. Американците, които допуснаха второ поражение в групата, взеха утешителна победа на двойки, като Остин Крейчек и Раджийв Рам се наложиха над Хачанов и Медведев с 6:3, 6:4.

Домакинът Австралия е първият четвъртфиналист в отборния турнир по тенис за мъже ATP Cup след днешната победа с 3:0 над Канада в група F. Домакинът на надпреварата е потенциален съперник на България в следващата фаза. Нашият тим ще се изправи срещу Австралия, ако завърши на първо място в групата си.Джон Милман, който в последния момент днес замени звездата на австралийците Ник Кирьос, отказал се заради болки в гърба, даде аванс на тима си след 6:4, 6:2 над Феликс Оже-Алиасим. Алекс Де Минор гарантира успеха след обрат във втория сингъл срещу Денис Шаповалов с 6:7(6), 6:4, 6:2. В двубоя на двойки Крис Гучоне и Джон Пиърс пък се справиха с Оже-Алиасим и Адил Шамасдин с 3:6, 7:6(3), 10-8.Русия също записа втори успех в група D след 2:1 над САЩ. Карен Хачанов обърна Тейлър Фриц в първи сингъл с 3:6, 7:5, 6:1, а петият в света Даниил Медведев не даде особени шансове на Джон Иснър и спечели с 6:3, 6:1. Американците, които допуснаха второ поражение в групата, взеха утешителна победа на двойки, като Остин Крейчек и Раджийв Рам се наложиха над Хачанов и Медведев с 6:3, 6:4.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 387

1