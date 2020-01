Шарапова дари 25 хиляди долара в помощ на борбата с Австралия

Руската тенисистка Мария Шарапова дари 25 хиляди долара в помощ на борбата с горските пожари в Австралия.

"В последните 15 години през януари Австралия се превръща в мой дом. Тежко е да виждаш как пожарите унищожават земята, прекрасните семейства и животни. Затова искам да помогна с 25 хиляди долара", коментира Шарапова в "Туитър".

The month of January in Australia has been my for the past 15 years. Watching the fires destroy the lands, it’s beautiful families and communities of animals is deeply. I would like to begin my donation at 25K. @DjokerNole, would you match my donation? #letsallcometogether