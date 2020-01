Маурицио Сари: Допуснахме много грешки, но работим върху това

Наставникът на Ювентус Маурицио Сари говори пред медиите за първи път през новата година. Шампионите на Италия изпратиха 2019 г. с поражение от Лацио в мача за Суперкупата на Италия, а не са и еднолични лидери в Серия “А”. В понеделник “бианконерите” приемат Каляри . Ето какво каза Сари днес:Когато отборът инкасира попадения, не винаги вината е у бранителите. Смятам, че на защитата не беше помагано достатъчно. Работихме усилено върху движението на халфовете. Обърнахме внимание на грешките, които допуснахме в последно време. А те бяха много. Да, насочихме се и към Каляри като съперник, но се съсредоточихме главно върху нашите си слабости.Той имаше труден период заради контузиите в рамото и аддукторите. Все пак Матайс изигра много мачове и се справи с доста проблеми. Дадохме му почивка, след като Демирал беше възстановен.Тренираме така, че Андре Рабио да бъде бъде вдясно, Емре Джан да бъде центъра, а Федерико Бернардерски да действа като медзала.Той е изключителен талант. Беше важно Юве да стигне до него преди останалите клубове. Не мога аз да кажа дали е можело да го привлечем в състава още сега.Утре ще видим кой ще играе. Аарън Рамзи също е опция, който набира скорост. Но трябва да сме внимателни, защото двамата полузащитници на Каляри са опасни. Дъглас Коща? Ако е здрав, винаги ще бъде вариант. Но той все още не е в топ форма.

Who remembers this @PauDybala_JR strike? Pay attention because it will happen before you know it! #JuveCagliari pic.twitter.com/7GeFeTKGay

— JuventusFC (@juventusfcen) January 5, 2020 Няма никакъв проблем с него. Вчера той тренира индивидуално само защото беше изморен, нищо повече. Днес ще се подготвя наравно с групата.