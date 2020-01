Лацио надхитри 10-има от Бреша с нов късен гол, Балотели с постижение за историята (видео)

Mario Balotelli scored the first Serie A goal of the decade in each of the past two decades pic.twitter.com/5RFM3XnZhO — B/R Football (@brfootball) January 5, 2020

Immobile has 19 goals, more goals than any other player in Europe's top 5 leagues this season



Stat via Opta pic.twitter.com/ZJFolvslCP — Italian Football TV (@IFTVofficial) January 5, 2020

9 - Lazio have won 9 Serie A games in a row for the second time in their history (the first was back in 1998/99 under Sven-Göran Eriksson). Take-off. #BresciaLazio — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 5, 2020

Отборът на Лацио постигна драматична победа с 2:1 като гост на Бреша в първия двубой в Серия “А” за 2020 година. Фелипе Кайседо прати топката във вратата на домакините още в 6-ата минута, но попадението не беше зачетено поради засада. В 18-ата минута обаче Марио Балотели откри резултата за “лъвовете”, като по този начин стана единственият футболист, отбелязал първия гол в Калчото в две поредни десетилетия. На 6 януари 2010 година той се разписа и срещу Киево , но с екипа на Интер . Малко по-късно играта беше прекъсната за няколко секунди заради обидни скандирания на гостуващата агитка по адрес на нападателя.“Орлите” обаче успяха да изравнят в 42-ата минута, когато Чиро Имобиле беше точен от дузпа, свирена за фаул на Андреа Кистана срещу Кайседо. Именно заради това свое нарушение защитникът беше изгонен с директен червен картон и така Бреша игра с човек по-малко през цялата втора част. Римляните обаче се възползваха от численото си превъзходство едва в добавеното време, когато Имобиле с 19-ия си шампионатен гол за сезона донесе победата на своя отбор. По този начин италианският национал е първият играч с подобен брой голове в първите си 17 мача за кампанията в местния елит след Антонио Валентин Анджелило през януари 1959 година. “Бианкочелестите” пък записаха девети пореден успех в Серия “А” - нещо, което се беше случвало само през сезон 1998/99 под ръководството на Свен-Горан Ериксон. Голяма част от тези победи дойдоха именно след късни попадения.Лацио продължава да е трети в класирането с 39 точки или само с 3 по-малко от Ювентус и Интер, чиито мачове са утре. Бреша пък е на 18-ото място в зоната на изпадащите с едва 14 пункта в своя актив.