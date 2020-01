Вандалите този път успяха - събориха статуята на Ибрахимович

Oct 9: Swedish club Malmo put up a statue of Zlatan Ibrahimovic outside their stadium



Nov 26: Zlatan announces he’s bought shares in rival club Hammarby



Nov 27: Malmo ultras vandalise Zlatan’s statue



Dec 22: Malmo ultras vandalise Zlatan’s statue…again



