Димитров и Лазаров отстъпиха на двойки

Тандемът Григор Димитров/Александър Лазаров допусна загуба на двойки от Раду Албот и Александър Козбинов с 4:6, 6:7 (4) и така България не успя да запише чиста победа над Молдова в двубоя от втория кръг на ATP Cup в Сидни.

Нашите записаха втори успех с 2-1 победи, след като в първия ден надиграха Великобритания. Този път мачът на двойки нямаше решителен характер, след като в първия мач за деня Димитър Кузманов преодоля с 6:1, 7:6 Александър Козбинов, а впоследствие Григор Димитров довърши започнатото с успех в двубоя на първите ракети - 6:2, 6:3 срещу Раду Албот.

Back for doubles....with a behind the back #ATPCup | #Sydney | #BULMDA pic.twitter.com/4SYjXxRLd6