Надал и Джокович поведоха Испания и Сърбия

В първия си мач за годината световният номер 1 осигури победата на Испания срещу Грузия. Надал спечели с 6:3, 7:5 срещу Николоз Басиашвили и неговият тим поведе с 2-0. Преди него Роберто Баутиста Агут надделя над Александре Метревели с 6:0, 6:0, а испанците взеха и мача на двойки, в който бяха представени от Пабло Кареньо Буста и Фелисиано Лопес. Испания е в група В на турнира, в която Япония спечели първия си мач с 3-0 срещу Уругвай.



This is all class from @RafaelNadal #ESPGEO | #Perth | #ATPCup pic.twitter.com/Xudc2Mojbg — ATPCup (@ATPCup) January 4, 2020

Джокович спечели един от най-интересните и оспорвани двубой за деня. Той надделя над южноафриканеца Кевин Андерсън след два тайбрека със 7:6(5), 7:6(6). Новак трябваше да положи доста усилия, за да се справи с бившия финалист от “Уимбълдън” и US Open, който изигра първия си мач от юли миналата година. Сърбия спечели срещата с Южна Африка с 3:0. По-рано през деня в друг мач от група А Франция се наложи с 2-1 над Чили.



Respect #ATPCup | #Brisbane pic.twitter.com/slsMDgJ5md — ATPCup (@ATPCup) January 4, 2020

Хърватия също започна успешно турнира след 3-0 срещу . Борна Чорич осигури победата след успех с 7:6(4), 2:6, 6:3 над номер 4 в света Доминик Тийм във втория мач. Срещата бе от група Е, в която Аржентина започна с победа над Полша с 2-1.

