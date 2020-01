Зимни спортове Йоханес Клаебо спечели мъжкия спринт в "Тур дьо Ски" във Вал Ди Фиеме (видео + снимки) 04 януари 2020 | 15:08 - Обновена 0



'Match this!'



No-one can as Johannes Klaebo storms to victory after a brilliant final section. #TourDeSki pic.twitter.com/HYfufIUcAu — Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 4, 2020

За разлика от женското състезание, тук Клаебо не остави кой знае колко шансове на противниците си. Болшунов излезе рано от битката, което му попречи да се бори за първото място.



Пал Голберг (Норвегия) се нареди на 4-о място, а топ 6 допълниха още двама руснаци: Глеб Ретивих и Андрей Мелниченко.

#FIScrosscountry WCup #ValdiFiemme

sprint C M

1 Johannes #Klæbo

2 Sergey Ustiugov

3 Alexander Bolshunov

4 Paal Golberg

5 Gleb Retivykh

6 Andrey Melnichenko #Tourdeski pic.twitter.com/jvjFw3Woc3 — SportRisultati (@SportRisultati) January 4, 2020

В класирането за веригата днешният победител е начело с 2:26.59 часа, пред Болшунов на 0.01. Трети е другият руснак Устюгов на 15 секунди, преди утрешния старт на 10 километра, което е и последното състезание от Тура.



