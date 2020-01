Зимни спортове Анамария Лампич спечели спринта във Вал ди Фиеме (видео) 04 януари 2020 | 14:25 - Обновена 0



Women's Sprint Classic @ the finish line#fiemme #vallevviva #tourdeski #fiscrosscountry #crosscountryskiing #trentino #dolomiti @FISCrossCountry pic.twitter.com/Z3g19hYEoy — Fiemme Ski World Cup (@fiemmeworldcup) January 4, 2020

На 2-ото място остана Астрид Уренхолд Якобсен (Норвегия), която завърши на 0.22 секунди. Третата позиция е за Джесика Дигинс (САЩ), изостанала на 0.28.



Рускинята Наталия Непряева падна още на старта при опит да изпревари Якобсен, което реално я извади от борбата.

6 Natalia Nepryaeva #TourdeSki pic.twitter.com/oXVRJdVhDd — SportRisultati (@SportRisultati) January 4, 2020 Водачката в класирането за Световната купа Терезе Йохауг (Норвегия) отпадна на полуфинал, като още в първата серия остана на последното 6-о място с изоставане от 2.41 от победителката там Якобсен. Brilliant from Anamarija Lampic!



She bides her time superbly and comes from the back to take the sprint!#TourDeSki pic.twitter.com/tKTXqOXuiJ — Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 4, 2020 В класирането за титлата във веригата Тур дьо Ски начело е Йохауг, която остава на върха с време 1:53.57. Втора е Якобсен на 0И03, а трета се нарежда за момента Непряева, която има пасив от 0.14. Днешната победителка е на 7-о място в класирането с изоставане от 1:54.



В класирането за титлата във веригата Тур дьо Ски начело е Йохауг, която остава на върха с време 1:53.57. Втора е Якобсен на 0И03, а трета се нарежда за момента Непряева, която има пасив от 0.14. Днешната победителка е на 7-о място в класирането с изоставане от 1:54.

В класирането за Световната купа води отново Йохауг, която е със 759 точки. Следва друга норвежка- Хайди Венг със 596, а трета е американката Дигинс с 494. Днешната помедителка е на 8-о място с 320 точки.

