Байерн обяви официално привличането на конкурент на Нойер

Байерн Мюнхен обяви официално привличането на Александер Нюбел от следващия сезон със свободен трансфер. 23-годишният страж ще довърши сезона в Шалке, след което ще премине при баварците, където ще подпише договор за пет години. Нюбел е записал 15 срещи от началото на сезона на вратата на "кралско сините", а в новият си тим ще се конкурира за титулярното място с Мануел Нойер. Нюбел е капитан на Шалке, но по-рано през сезон отказа да преподпише с досегашния си тим, което дава възможност на баварския тим да го привлече без пари.

#FCBayern have signed Alexander Nübel for the 2020/21 season. pic.twitter.com/JeqJ8jA86q