Тенис специалистите се възхитиха на Александър Лазаров

Алекс Лазаров избухна в тандем с Григор Димитров и подчини Великобритания!

Absolutely INCREDIBLE from #TeamBulgaria!@GrigorDimitrov & Alex Lazarov come from two match points down to defeat Murray/Salisbury 7-6(5) 6-7(2) {11-9} to complete a stunning victory at the #ATPCup!#GBRBUL | #Sydney pic.twitter.com/6MRmIIhBGA — ATPCup (@ATPCup) January 3, 2020

Team tennis is always good for introducing us to new faces and giving them a turn in the spotlight. Alex Lazarov, ranked No. 517, was the man of the moment in Bulgaria's win over GB last night https://t.co/Pqv9nueilX — Steve Tignor (@SteveTignor) January 3, 2020

Remember Lazarov from Donski (very nice) YouTube channel. Nice to see him have this moment. https://t.co/yefKu3LhIi — José Morgado (@josemorgado) January 3, 2020

Wow! Bulgaria win the decisive doubles to beat GB in a thriller.



But one finishing at 2:47am in Sydney.



That’s right, a crucial moment at tennis’ shiny new event played in a largely empty stadium in the middle of the night. Whatever the Davis Cup can do, I suppose. #ATPCup — The Tennis Podcast (@TennisPodcast) January 3, 2020



btvnovinite.bg

Александър Лазаров изигра феноменален първи мач в АТП тура. Световният №517 на сингъл и Григор Димитров победиха Джейми Мъри и Джо Солзбъри, с което постигнаха зрелищен обрат над Великобритания с 2-1 успеха.Българската двойка отрази два мачбола, за да стигне до победата, а през целия двубой 22-годишният Лазаров игра стабилно и със завидно самочувствие. Логично, представянето му не остана незабелязано.След края на мача на двойки, Григор Димитров нарече Алекс Лазаров ”герой на мача”, а тенис специалистите се възхитиха на “непознатия” българин.“Абсолютно невероятно от отбора на България! Григор Димитров и Алекс Лазаров спасиха два мачбола, за да победят Мъри и Солзбъри със 7:6(5) 6:7(2) [11:9], за да постигнат изненадваща победа на ATP Cup”, написаха от официалния Туитър акаунт на отборната надпревара.Стийв Тигнър от авторитетното издание Tennis Magazine нарече Лазаров “човека на мига”. Отборният тенис винаги е добър заради факта, че ни представя нови лица и ги поставя под светлините на прожекторите. Алекс Лазаров, с ранкинг №517, беше човекът на мига за България при победата на Великобритания тази вечер.Португалският журналист и коментатор Жозе Моргадо също отбеляза подвига на третата ни ракета:От известния блог The Tennis 360 пък недоумяват как Александър Лазаров е чак 477-и в световната ранглиста на двойки.