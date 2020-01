Фамозен британски сблъсък се готви за 2020 година

Доста чакан и непредвидим боксов мач може да видим през 2020 г.

Това заяви легендарният британски промоутър Франк Уорън, който работи лично и с двете замесени имена. Става въпрос за 34-годишния Джо Джойс (10-0) и 22-годишния му сънародник Даниел Дюбоа (14-0).

По-рано днес Уорън сподели, че преговорите между двата щаба са започнали, а факта, че и двамата са част от конюшнята „Queensberry promotions“ със сигурност ще улесни финансовите им претенции.

През 2019 г. двамата отново трябваше да се изправят един срещу друг, но двубоят така и не се състоя, въпреки че бе гласуван и официално нареден от Британската Боксова Федерация.

Delighted to confirm talks are underway for a huge domestic Heavyweight clash in 2020.



Juggernaut vs Dynamite.



Let’s make it happen. pic.twitter.com/fiZ91pVUS8