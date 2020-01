Лазаров не можа да сдържи сълзите си след триумфа над Великобритания

България в тандем Григор Димитров - Александър Лазаров поднесе голяма изненада и не само победи много по-опитните си противници Джейми Мъри и Джо Салсбъри, но и донесе победа на нашите момчета над Великобритания в първия кръг на ATP Cup в Сидни.

Absolutely INCREDIBLE from #TeamBulgaria!@GrigorDimitrov & Alex Lazarov come from two match points down to defeat Murray/Salisbury 7-6(5) 6-7(2) {11-9} to complete a stunning victory at the #ATPCup!#GBRBUL | #Sydney pic.twitter.com/6MRmIIhBGA