Йоханес Клаебо спечели масовия старт във Вал ди Фиеме и запази шансове за триумф в "Тур дьо ски" (видео)

This is the Top 11 of #fiscrosscountry Men's mass start @ Val Di Fiemme. A great day for Team Norway. Klaebo took a win & other 2 skiers ranked in the Top 10. A good day for Team Russia. Ustiugov & Bolschnov made a podium finish. Other 2 Russians ranked in the Top 10. #tourdeski pic.twitter.com/mqJvv21IMm — (@NiwakaFerreris) January 3, 2020

#TourdeSki | #ValdiFiemme



Klaebo si mette alle spalle i russi e vince la mass start maschile .



Il leader di CdM fa la differenza sull'ultima salita e precede all'arrivo Ustiugov e Bolshunov . 19° #Salvadori .



Classifica apertissima! #fiscrosscountry pic.twitter.com/rykhMYzDuK — Vita Sportiva (@vitasportivait) January 3, 2020

#FIScrosscountry WCup #ValdiFiemme

15kmC mst M

1 Johannes #Klæbo 39'51"0

2 Sergey Ustiugov +0"7

3 Alexander Bolshunov +1"0

4 Andrey Larkov +4"4

5 Sjur Røthe +10"2#TourdeSki pic.twitter.com/pS9kLfCZWI — SportRisultati (@SportRisultati) January 3, 2020

Победата запази шансовете на Клаебо за краен триумф в Тур дьо ски, но той все още изостава с 18 секунди от лидера Болшунов. Трети на 21 секунди е Устюгов.

В класирането за Световната купа първи е Клаебо със 706 точки, пред Болшунов с 595 точки и норвежеца Емил Иверсен с 495 точки.

An interview with Klaebo after #fiscrosscountry Men's Mass Start Classic @ Val Di Fiemme. He kept up with 2 Russians during the race. Well done, Johannes!! #tourdeski pic.twitter.com/UM4JT9m3Oo — (@NiwakaFerreris) January 3, 2020

Следващият старт от "Тур дьо ски" е в събота, отново във Вал ди Фиеме, като тогава предстои спринтът при мъжете.

The game is on

Klæbo reports back and takes the victory at todays 15km in Classic before Ustiugov and Bolshunov. #fiscrosscountry #tourdeski pic.twitter.com/ofSFS3KaL6 — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) January 3, 2020

Johannes enjoyed the winding course in Val di Fiemme today to the fullest #fiscrosscountry #tourdeski pic.twitter.com/E4RgrhAqKa — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) January 3, 2020

Норвежецът Йоханес Клаебо се оказа по-свеж от руските ски бегачи и спечели масовия старт на 15 километра класически стил във Вал ди Фиеме (Италия), пети старт от веригата "Тур дьо ски".Клаебо атакува Сергей Устюгов и Александър Болшунов в подстъпа към финала и спечели с време от 39 минути и 51 секунди. Устюгов остана на второ място на 0.7 секунди, а Болшунов завърши на трета позиция на още 0.3 секунди зад сънародника си.Четвърти завърши друг представител на Русия - Андрей Ларков, който финишира на малко над 4 секунди зад Клаебо, а топ 6 бе допълнен от норвежеца Сюр Рьоте и швейцарския ветеран Дарио Колоня.