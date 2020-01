Тенис ATP Cup на живо: Димитров/Лазаров - Мъри/Солсбъри 7:6(5), 4:5 03 януари 2020 | 16:43 - Обновена 1



копирано





Григор проспа първия сет, но осигури първа победа на България на ATP Cup!

По-рано през деня Гришо осъществи отличен обрат над Даниел Еванс в битката на първите ракети на двете страни, а преди това Димитър Кузманов отстъпи в оспорвана битка в три сета на Камерън Нори.



Два ретура на Димитров създадоха проблеми на битанците в първия им сервис-гейм, но той отиде на сметката на далеч по-големите специалисти на двойки. Григор изпълни пръв начален удар за българския тандем и успя да възстанови паритета в резултата, благодарение и на два смача на Лазаров - 1:1.



По един впечатляващ ретур от бекхенд на Гришо и Алекс изненадаха съперниците и осигуриха аванс от 0-30, а после нова добра изява на Лазаров доведе до брейк-бол, като първият сервис на Солсбъри не му вършеше работа до момента. Той пък точно тогава повиши качеството му и с два невърнати начални удара, като при 40-40 Солсбъри избра да сервира срещу Лазаров и успя да надделее за 1:2.



Независимо от нелошия сервис на Лазаров, британците стигнаха до две точки за пробив, след като първо Григор не можа да прехвърли мрежата от основната линия, а после бе задминат от Солсбъри край мрежата. Той обаче показа великолепна класа със смач почти с гръб към мрежата, а после отлична екипна работа и добро воле на Лазаров спасиха гейма - 2:2.



При сервис на Джейми Мъри българският тандем се постара да затрудни опонентите с изявите си, но не стигна до пробив, а след това при начален удар на Гришо резултатът бе изравнен на нула - 3:3. Димитров и Лазаров направиха по един ретур-уинър за 0-30, но Солсбъри се избави от неприятности с по-солиден сервис в следващите мигове, за да поведат британците с 3:4.



Чудесни разнообразни сервиси на Лазаров затрудниха посрещането на опонентите, а Григор с две волета до мрежата допринесе за нов гейм на нула в българска полза - 4:4. Солиден начален удар на Мъри позволи на Великобритания също да вземе подаването си на нула и да се доближи на гейм от спечелване на сета.



Димитров направи двойна грешка за 15-30, но след това дори без първи сервис нашите успяха да се справят със съпротивата на британците - Лазаров се отчете със смач, а невърнат начален удар по диагонала в полето за предимство доведе до 5:5. Сервис-геймът на Солсбъри отново не беше безметежен, но той се погрижи Великобритания да заслужи поне тайбрек в първия сет.

Grigor...



That was special



@GrigorDimitrov | #GBRBUL | #ATPCup pic.twitter.com/HIdokdsH7X — ATPCup (@ATPCup) January 3, 2020

Лазаров спечели размяна на волета до мрежата с Мъри, после Григор пак направи великолепен и акробатичен смач, а после Алекс заби два поредни аса и вкара първата част в тайбрек - 6:6. Димитров с великолепен минаващ удар от форхенд осигури мини пробив за България, но после сбърка трудно за контролиране бекхенд-слайс воле за възстановяване на паритета. Първият му ас доведе до 2-1, но два поредни невърнати сервиса в тялото на Солсбъри обърнаха нещата за 2-3. Ас на Лазаров и комбинация сервис-форхенд от негова страна обърнаха отново резултата в наша полза при 4-3. Чудесен бекхенд-ретур на Алекс провокира грешка на мрежата от Солсбъри за нов мини пробив, а после при 5-4 на сервис застана Григор. Той сбърка форхенд и загубихме предимството от брейка, но след това невърнат начален удар по правата в полето за равенство доведе до сетбол. Хубав ретур на Лазаров бе подплатен с чудесен минаващ форхенд по правата на Димитров и първият сет отиде на сметката на България!

Keep fighting @GrigorDimitrov and @alexlazarov . Keep it up, Bulgarian lions , just do it! You can ♥#grigordimitrov #ATPCup #Sydney #doubles #tennis #bulgaria pic.twitter.com/sY7J6El4Xp — MargaritaPetrova (@maggypet1) January 3, 2020

ВТОРИ СЕТ



За съжаление, вторият сет не започна особено добре при сервис на Лазаров и нашите се озоваха в сериозна беда при 0-40, като грешка от форхенд на по-младия българин доведе до първи пробив в двубоя. Британците затвърдиха, избавяйки се от неудобна позиция при 0-30, но все пак със сервис на Джейми Мъри поведоха с 0:2.

It might be nearing 2am AEDT in #Sydney but @GrigorDimitrov's reactions are still razor sharp #ATPCup pic.twitter.com/tqp8SGCYur — ATPCup (@ATPCup) January 3, 2020

Григор влезе в ролята на шоумен с удар между краката, след което завърши на мрежата с отлично воле, за да заслужи аплаузите на останалите зрители в залата в 2 часа след полунощ местно време. Впоследствие сервисът му помогна за спечелване на гейма и намаляване на изоставането на 1:2. За разлика от първия сет обаче, сега британският тандем почти нямаше проблеми да взима подаванията си, с което поддържаше ключовия аванс - 2:4.



Сервисът на Григор ни връщаше в играта при 3:4, като равностойното поведение на корта се запазваше, независимо че британският тандем е несравнимо по-титулован от нашата двойка. Липсата на проблеми при началните удари на Солсбъри и Мъри обаче лишаваше от всякакъв шанс за рибрейк. Благодарение на чудесните кик-сервиси на Лазаров по диагонала българите се погрижиха да не осигурят нищо даром на съперника - 4:5. Дуелът между България и Великобритания на ATP Cup ще се реши в двубоя на двойки между Григор Димитров /Александър Лазаров и Джейми Мъри/Джо Солсбъри.По-рано през деня Гришо осъществи отличен обрат над Даниел Еванс в битката на първите ракети на двете страни, а преди това Димитър Кузманов отстъпи в оспорвана битка в три сета на Камерън Нори.Два ретура на Димитров създадоха проблеми на битанците в първия им сервис-гейм, но той отиде на сметката на далеч по-големите специалисти на двойки. Григор изпълни пръв начален удар за българския тандем и успя да възстанови паритета в резултата, благодарение и на два смача на Лазаров - 1:1.По един впечатляващ ретур от бекхенд на Гришо и Алекс изненадаха съперниците и осигуриха аванс от 0-30, а после нова добра изява на Лазаров доведе до брейк-бол, като първият сервис на Солсбъри не му вършеше работа до момента. Той пък точно тогава повиши качеството му и с два невърнати начални удара, като при 40-40 Солсбъри избра да сервира срещу Лазаров и успя да надделее за 1:2.Независимо от нелошия сервис на Лазаров, британците стигнаха до две точки за пробив, след като първо Григор не можа да прехвърли мрежата от основната линия, а после бе задминат от Солсбъри край мрежата. Той обаче показа великолепна класа със смач почти с гръб към мрежата, а после отлична екипна работа и добро воле на Лазаров спасиха гейма - 2:2.При сервис на Джейми Мъри българският тандем се постара да затрудни опонентите с изявите си, но не стигна до пробив, а след това при начален удар на Гришо резултатът бе изравнен на нула - 3:3. Димитров и Лазаров направиха по един ретур-уинър за 0-30, но Солсбъри се избави от неприятности с по-солиден сервис в следващите мигове, за да поведат британците с 3:4.Чудесни разнообразни сервиси на Лазаров затрудниха посрещането на опонентите, а Григор с две волета до мрежата допринесе за нов гейм на нула в българска полза - 4:4. Солиден начален удар на Мъри позволи на Великобритания също да вземе подаването си на нула и да се доближи на гейм от спечелване на сета.Димитров направи двойна грешка за 15-30, но след това дори без първи сервис нашите успяха да се справят със съпротивата на британците - Лазаров се отчете със смач, а невърнат начален удар по диагонала в полето за предимство доведе до 5:5. Сервис-геймът на Солсбъри отново не беше безметежен, но той се погрижи Великобритания да заслужи поне тайбрек в първия сет.Лазаров спечели размяна на волета до мрежата с Мъри, после Григор пак направи великолепен и акробатичен смач, а после Алекс заби два поредни аса и вкара първата част в тайбрек - 6:6. Димитров с великолепен минаващ удар от форхенд осигури мини пробив за България, но после сбърка трудно за контролиране бекхенд-слайс воле за възстановяване на паритета. Първият му ас доведе до 2-1, но два поредни невърнати сервиса в тялото на Солсбъри обърнаха нещата за 2-3. Ас на Лазаров и комбинация сервис-форхенд от негова страна обърнаха отново резултата в наша полза при 4-3. Чудесен бекхенд-ретур на Алекс провокира грешка на мрежата от Солсбъри за нов мини пробив, а после при 5-4 на сервис застана Григор. Той сбърка форхенд и загубихме предимството от брейка, но след това невърнат начален удар по правата в полето за равенство доведе до сетбол. Хубав ретур на Лазаров бе подплатен с чудесен минаващ форхенд по правата на Димитров и първият сет отиде на сметката на България!За съжаление, вторият сет не започна особено добре при сервис на Лазаров и нашите се озоваха в сериозна беда при 0-40, като грешка от форхенд на по-младия българин доведе до първи пробив в двубоя. Британците затвърдиха, избавяйки се от неудобна позиция при 0-30, но все пак със сервис на Джейми Мъри поведоха с 0:2.Григор влезе в ролята на шоумен с удар между краката, след което завърши на мрежата с отлично воле, за да заслужи аплаузите на останалите зрители в залата в 2 часа след полунощ местно време. Впоследствие сервисът му помогна за спечелване на гейма и намаляване на изоставането на 1:2. За разлика от първия сет обаче, сега британският тандем почти нямаше проблеми да взима подаванията си, с което поддържаше ключовия аванс - 2:4.Сервисът на Григор ни връщаше в играта при 3:4, като равностойното поведение на корта се запазваше, независимо че британският тандем е несравнимо по-титулован от нашата двойка. Липсата на проблеми при началните удари на Солсбъри и Мъри обаче лишаваше от всякакъв шанс за рибрейк. Благодарение на чудесните кик-сервиси на Лазаров по диагонала българите се погрижиха да не осигурят нищо даром на съперника - 4:5.

Още по темата

1



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 8420 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2