Астрид Якобсен спечели масовия старт във Вал ди Фиеме (видео + снимки)

Якобсен финишира за 29:07.9 минути, като изпревари с 0.4 секунди шведката Ебба Андерсон и с 1 секунда германката Катарина Хенинг.

It's another Norwegian victory! Astrid Uhrenholdt Jacobsen takes the fifth stage of the #TourDeSki after a dramatic finish pic.twitter.com/YtiJTnaexe

Водачката в генералното класиране за Световната купа и за Тур дьо ски Терезе Йохауг финишира четвърта на 6.2 секунди зад Якобсен, а веднага след нея финалната линия преминаха и Йостберг и Непряева.

Следващият старт от Тур дьо ски е в събота, отново във Вал ди Фиеме, когато е спринтът.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen (NOR) takes the victory of the 100st stage of the #tourdeski before Ebba Andersson (SWE) and Katharina Hennig (GER) who races to her first ever World Cup podium! Thank you for that race you all! pic.twitter.com/ILGGnkrnxZ