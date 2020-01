НБА Лука и Янис с по над милион гласа за Мача на звездите 03 януари 2020 | 11:15 0



копирано



The first EAST returns from #VoteNBAAllStar 2020! Do you agree??



Make YOUR vote count twice today by voting here

https://t.co/KkbGhfwxpd pic.twitter.com/YAc6NeobNh — 2020 NBA All-Star (@NBAAllStar) January 2, 2020

Другият баскетболист, който е преминал границата от 1 милиона гласа, напълно очаквано, се казва ЛеБрон Джеймс - с 1 020 851 гласа. Антъни Дейвис има 955 246 вота, а челната петица се допълва от Джеймс Хардън със 749 080 гласа.

The first WEST returns from #VoteNBAAllStar 2020! Do you agree??



Make YOUR vote count twice today by voting here

https://t.co/KkbGhfwxpd pic.twitter.com/I23pyOkS8u — 2020 NBA All-Star (@NBAAllStar) January 2, 2020

Изненадващите имена досега са Тако Фол, който е събрал над 110 хиляди гласа, както и Алекс Карузо с 92 хиляди гласа.



Лука Дончич и Янис Адетокумбо са играчите с най-много гласове от феновете при първото преброяване на гласуването за Мача на звездите. Словенската звезда на Далас е №1 в НБА с общо 1 073 957 гласа, докато гръцкото крило на Милуоки и настоящ носител на наградата за “Най-полезен играч” на сезона е втори с 1 073 358 гласа.Другият баскетболист, който е преминал границата от 1 милиона гласа, напълно очаквано, се казва ЛеБрон Джеймс - с 1 020 851 гласа. Антъни Дейвис има 955 246 вота, а челната петица се допълва от Джеймс Хардън със 749 080 гласа.Изненадващите имена досега са Тако Фол, който е събрал над 110 хиляди гласа, както и Алекс Карузо с 92 хиляди гласа.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 239 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1