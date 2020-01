ММА Порие обяви война на тревата и алкохола 03 януари 2020 | 09:51 - Обновена 0



Because people smoke and drink for a quick get away from reality. I love the reality I've built and I want to be more in the moment https://t.co/q8NqWJyg9q — The Diamond (@DustinPoirier) December 31, 2019 По-късно той добави, че заради двете изкушения хората бягат от реалността. Порие имаше изключителна година. Той се добра до междинния пояс на UFC в лека категория, но загуби от Хабиб Нурмагомедов за абсолютната титла през септември в Абу Даби. Бившият претендент за титлата на UFC в лека категория Дъстин Порие обяви негласна война на марихуаната и алкохола. Той използва американската традиция да се обявяват цели за новата година."Без трева, без алкохол. Започнах преди две седмици", коментира Порие в своя "туитър".По-късно той добави, че заради двете изкушения хората бягат от реалността. Порие имаше изключителна година. Той се добра до междинния пояс на UFC в лека категория, но загуби от Хабиб Нурмагомедов за абсолютната титла през септември в Абу Даби.

