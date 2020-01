НБА Резултати от НБА 03 януари 2020 | 09:10 - Обновена 0



Първенство на Националната баскетболна лига на САЩ и Канада (НБА), мачове от редовния сезон:



Индиана - Денвър - 116:124

Кливланд - Шарлът - 106:109

Маями - Торонто - 84:76

Минесота - Голдън Стейт - 99:84

Чикаго - Юта - 98:102

Далас - Бруклин - 123:111

Сан Антонио - Оклахома - 103:109

Сакраменто - Мемфис - 128:123



Devonte' Graham with the game on the line. CLUTCH pic.twitter.com/UoSTPcyGYD — Bleacher Report (@BleacherReport) January 3, 2020

Лидери в дивизиите





Източна конференция:



Атлантическа дивизия: Бостън 23 победи/8 загуби, Торонто 23/12, Филаделфия 23/13

Централна дивизия: Милуоки 31/5, Индиана 22/13, Чикаго 13/22

Югоизточна дивизия: Маями 25/9, Орландо 15/19, Шарлът 14/23

The updated NBA standings after Thursday night’s action. pic.twitter.com/AIrZMMZEsc — NBA (@NBA) January 3, 2020

Западна конференция:



Северозападна дивизия: Денвър 24/10, Юта 22/12, Оклахома Сити 19/15

Тихоокеанска дивизия: Лос Анджелис Лейкърс 27/7, Лос Анджелис Клипърс 25/11, Финикс 13/21

Югозападна дивизия: Хюстън 23/11, Далас 22/12, Сан Антонио 14/19. ЛА Клипърс - Детройт - 126:112





