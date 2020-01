Ливърпул - Шефилд Юнайтед (съставите)

Тази вечер Ливърпул посреща Шефилд Юнайтед в последния мач от 21-ия кръг на Премиър лийг. Домакините на “ Анфийлд ” са се запътили със сериозна скорост към титлата и искат победният им ход да продължи и през новата 2020 година. “Остриетата” пък са приятната изненада от началото на сезона и със сигурност не бива да бъдат подценявани. Юрген Клоп пуска оптимален състав със Садио Мане Роберто Фирмино в атака, а в средата ще действат Наби Кейта

Here’s how United line-up



John Lundstram is back into the side while Didzy & Moose lead the line pic.twitter.com/DZpmEuPHhV