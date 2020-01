Консорциум от Абу Даби купи Чарлтън Атлетик, потвърдиха от вторидивизионния английски клуб. Още през ноември беше обявено принципно съгласие за финализиране на сделката, която предстои да бъде одобрена от Футболната лига.

