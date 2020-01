Райола: В Барселона се отнесоха с Де Лихт като със сирене

“В Барселона си помислиха, че след като са привлекли Де Йонг, Де Лихт също ще пристигне при тях. Те се отнесоха с него като със сирене. Причините, поради които го искаха, бяха сбъркани. Наистина ли са си мислели, че играч като Жерард Пике ще му отстъпи своето място? В Нидерландия възприемат Барселона за нидерландски отбор, а не за чуждестранен. Гледаха на трансфера му в Ювентус като на светотатство. Той обаче не се интересува от парите, а от Юве го искаха още предишната година”, сподели Райола пред Voetbal International.

Raiola: "De Ligt wants to become the best defender in the world, he says to me: 'Mino, I have to go to the defensive Harvard, to the defenders' MIT'. So we chose Juve: to get a degree." pic.twitter.com/tMMsmpwFf9