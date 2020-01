Дани Олмо: Радвам се, че слуховете се превърнаха в конкретна оферта от Барселона

“Радвам се, че слуховете се превърнаха в конкретна оферта и че в Барселона обмислят възможността да ме върнат у дома. Прекарах 6 години в “Ла Масиа”, където ме научиха на ценности за цял живот. Целта ми е да отида на Европейското първенство. Това трудно ще стане, ако в следващите 6 месеца играя в по-малко първенство като хърватското. Искам да направя стъпка напред. Не само заради Евро 2020, а също така, за да продължа да се развивам. Не че се самопредлагам, просто се смятам за готов за следващата стъпка в моята кариера”, сподели 21-годишният Олмо пред L’Esportiu.

| Dani Olmo: “It makes me happy that the rumors have become concrete and that Barça have made an offer. I spent six years at la Masia and they have taught me life-long values. Therefore I have a strong desire to go back one day.” [sport] pic.twitter.com/tH7C0XK18h