Арсенал 1:0 Манчестър Юнайтед, Никола Пепе откри резултата

Four changes from Sunday Sokratis, Kolasinac, Xhaka, Pepe Chambers, Saka, Guendouzi, Nelson

Отборите на Арсенал Манчестър Юнайтед играят при резултат 1:0 в дербито помежду си от 21-ия кръг на Премиър лийг на стадион " Емиратс " в Лондон. Никола Пепе изведе домакините напред в резултата в 8-ата минута.В третия си мач начело на "Артилеристите" Микел Артета е избрал да пусне в атака Александре Лаказет , а зад гърба му ще го подкрепят Месут Йозил Пиер-Емерик Обамеянг и Никола Пепе. Опорните халфове ще бъдат Гранит Джака

В същото време Оле Гунар Солскяер е предпочел Антони Марсиал отново да бъде в ролята на централен нападател, а Маркъс Рашфорд, Джеси Лингард и Даниел Джеймс ще действат от по-задни позиции. В средата той залага на дуото Неманя Матич и Фред.

Here's how we line up for our first match of the decade...