Флюри с рекорд, Георгиев пусна шест шайби

Флюри има 455 победи срещу името си, като така изпревари Къртис Джоузеф. Канадецът вероятно съвсем скоро ще излезе и на пето място в тази класация, тъй като ветеранът на вратата на Ню Йорк Рейнджърс Хенрик Лундквист е само с три повече. Лидер е легендатата на Ню Джърси Девилс Мартин Бродюр с 691 победи.



Иначе за победата на Лас Вегас точен на два пъти бе Джонатан Марчесо, а другите три попадения бяха дело на Марк Стоун, Алекс Туч и Райли Смит. За гостите от Анахайм път към мрежата на Флюри намериха единствено Якоб Силфверберг и Корбиниан Холцер.



Джеймс Нийл записа хеттрик при победата на Едмънтън Ойлърс със 7:5 над Ню Йорк Рейнджърс. Домакините реализираха шест безответни шайби във вратата на Александър Георгиев, преди той да бъде сменен от Хенрик Лундквист в края на втория период, а освен Нийл точни бяха Райън Нюджънт-Хопкинс, Леон Драйсайтл и Джош Арчибалд. Изненадващо обаче последваха пет последователни шайби за "рейнджърите", които намалиха до 5:6 чрез Крис Крейдър, Райън Стром, Марк Стаал, Артьоми Панарин и Мика Зибанеяд, но в края Кейлър Ямамото реализира за крайното 7:5.



The crazy comeback fell short, but Panarin & the @NYRangers showed why you should NEVER turn off an #NYR game. pic.twitter.com/U1Iaaq8G6G — Rangers on MSG (@RangersMSGN) 1 January 2020

