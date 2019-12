Райола: Никого не бих пратил в Юнайтед, там биха провалили дори Марадона, Пеле и Малдини

Един от най-известните футболни агенти - Мино Райола, даде обширно интервю пред "Ла Република", в което говори за някои от фугболистите, които представлява, както и за комисионните, които получава.

"Златан Ибрахимович се завърна, за да се забавлява и да радва света. Не можех да позволя последният му престой да бъде в Лос Анджелис. Тези шест месеца в Милан ще бъдат като последното турне на Queen - продължително отдаване на почести. Това трябваше да се случи именно на "Сан Сиро". Кой кого е убеждавал? Карахме се при всеки трансфер. Ако бях невеж, щях да си мисля, че винаги аз избирам отборите му. Вместо това на 52 години разбирам, че той взима решенията и после ме кара да се чувствам сякаш аз съм ги взел.

Ерлинг Холанд? Той не отиде в Ювентус, тъй като не е защитник и не е Матайс де Лихт, който две години беше капитан в Холандия. Италианците не знаят как да развиват своите таланти, камо ли тези на другите. Срещам италиански скаути, които си мислят, че са попаднали на чудо, откривайки силен тийнейджър. После ги питам: "Какво ще правите, ако не му позволявате да играе?"



Мино Райола: Погба трябва да играе за отбор, който се бори за титли

И аз съм много тъжен, че на Мойс Кийн му е трудно да се приспособи към Висшата лига. Нямаше да го заведа там, ако не говореше перфектен английски, защото много рядко млад италианец се адаптира в чужбина. Нека се запитаме защо Испания и Франция пласират своите играчи, а ние - не. Въпреки това, ако го бях оставил в Ювентус, щяха да го накарат да играе в Серия "Ц". Евертън не са щастливи от него, а по-скоро доволни. Там знаят, че е само въпрос на време при него, тъй като във Висшата лига техническите и физическите изисквания са по-високи и Серия "А" не те подготвя достатъчно за това. В този случай Кийн е като Балотели - толкова безценен талант, който е прескочил етапи он своето развитие, но трябва да се възстанови от това, защото има пролуки. Имам множество запитвания за него, но в Евертън нямат никакво намерение да го продават или преотстъпват.

Пол Погба? Никого не бих пратил в Манчестър Юнайтед. Там биха провалили дори и Диего Марадона, Пеле и Паоло Малдини. Пол се нуждае от отбор и клуб като този на Ювентус, когато игра там. Комисионната ми зависи от заплатата на играча. При всички е така. Не насочвам пищов срещу никого. Разбира се, че това влияе на трансферния пазар. Не искам на 29 август да решавам какво трябва да се направи. Въпросът при комисионната е: прекалено много ли взимам или просто взимам доста? Съгласен съм, че взимам доста. В наши дни един голям клуб струва 4 млрд. евро. Всичко е до пропорциите. Парите са част от шоуто. Освен това не те ме мотивират. Бях милионер още на 20 години. Можех да се излежавам на плажа и да живея чрез спестяванията си. ФИФА прикрива своите проблеми, за да може да атакува агентите.

Mino Raiola: "Today, I wouldn't bring anyone there [#mufc], they would ruin Maradona, Pele and Maldini. Paul [Pogba] needs a team and a club like the first season at Juventus." [la repubblica]