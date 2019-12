Бенфика привлече Юлиан Вайгъл

Полузащитникът на Борусия (Дортмунд) Юлиан Вайгъл може да се счита за ново попълнение в състава на шампиона на Португалия Бенфика, съобщиха и двата клуба. Трансферът е на стойност 20 милиона евро

24-годишният халф трябва да премине медицински прегледи, след което да подпише договора си с клуба от Лисабон. Вайгъл, който има пет мача за националния отбор на Германия, е в Дортмунд от 2015 година, но въпреки силното начало на кариерата си на "Сигнал Идуна парк", след идването на Люсиен Фавър той не бе част от титулярния състав.

Cheers to many more goals like this! @SLBenfica, you're getting a great one pic.twitter.com/RhG4XYuBSh